Ali Belali dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda légi- és űrerőinek parancsnoki főtanácsadója az IRNA állami hírügynökségnek nyilatkozva fejtette ki, hogy minden szükséges létesítmény és kapacitás rendelkezésre áll ahhoz, hogy

ha Iránt megint megtámadja Amerika és Izrael, Teherán olyan területeken indítson válaszcsapást, melyeket soha korábban nem támadott még.

Azt nem fejtette ki, hogy pontosan milyen területek, milyen országok lehetnek ezek.

Állítása szerint Irán súlyos pusztításra képes: sem a rakéták száma, sem az indítóállások vagy a kiszolgáló bázisok tekintetében nem küzdenek hiánnyal.

A tábornok arra is kitért, hogy az iráni arzenál komoly költségekbe veri az ország ellenfeleit. Mint mondta, az ellenséges hatalmak kénytelenek hosszú évek munkájával és hatalmas összegekből olyan sok millió dolláros védelmi eszközöket gyártani az iráni rakéták elfogására, mint amilyen az amerikai THAAD rakétavédelmi rendszer.

A főtanácsadó emellett pszichológiai hadviseléssel vádolta meg Teherán ellenlábasait. Állítása szerint a tárgyalások lebegtetésével, a haditechnikai eszközök átcsoportosításával, a lőszerszállítmányok mozgatásával és a katonai fenyegetésekkel csupán a bizonytalanságot próbálja elhinteni Amerika és Izrael. Belali végül megjegyezte, hogy a térségbeli országok mára pontosan megértették, milyen árat kell fizetniük az Egyesült Államokkal folytatott együttműködésért.

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