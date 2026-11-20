Trump hangsúlyozta, hogy Oroszországgal, Kínával és sok más féllel is "jól kijön".

elmondása szerint az orosz elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén Putyin egyértelműen kifejezte szándékát a háború diplomáciai lezárására.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy saját tárgyalódelegációjával is egyeztetett, akik jó munkát végeznek, ám rendkívül nehéz feladat előtt állnak. Trump úgy látja, a legnagyobb akadályt az jelenti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között "hatalmas a gyűlölet", ami "sosem könnyű".

Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetői csütörtökön tárgyaltak Sencsenben,

a csúcstalálkozó azonban nem hozott érdemi előrelépést a Moszkva által több mint négy éve indított ukrajnai háború lezárása kapcsán.

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb nemzetközi csúcstalálkozóját rendeztük. Ez volt az első háromoldalú találkozó az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetői között

- mondta Trump a Fehér Házban.

Korábbi nyilatkozatainak megfelelően Trump arról is beszélt, hogy

szemtől szemben megkérdezte Putyint: megtámadta volna-e Ukrajnát 2022-ben, ha ő, és nem Joe Biden lett volna az Egyesült Államok elnöke.

Trump elmondása szerint az orosz elnök úgy felelt, a háború "soha nem történt volna meg."

Bár e téren sem történt azonnali áttörés, az amerikai elnök méltatta a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozásáról szóló tárgyalási folyamatot szorgalmazó megállapodást, amely a három államfő "békenyilatkozatában" állt. Ennek értelmében a "három ország párbeszédet folytat a nukleáris kockázatok csökkentéséről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról".

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