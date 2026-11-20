Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a november 19-i művelet

célpontja a Tatár Köztársaság Almetyjevszki járásában található Kalejkino olajszivattyú-állomás volt.

A létesítmény területén három darab, RVSZPA–50000 típusú tartályt ért találat, amelyek az Oroszországban épített legnagyobb olajtárolók közé tartoznak. A becsapódások következtében az egyik tároló kigyulladt, a másik kettő pedig megrongálódott.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a támadás nem csupán egyetlen létesítményt érint, hanem az egész orosz olajellátási láncra kihatással van.

A kalejkinói állomás ugyanis az ország különböző régióiból érkező nyersolajat fogadja és keveri, majd innen továbbítják azt a finomítókba, illetve közvetlenül a Barátság kőolajvezeték rendszerébe.

Az ukrán vezérkar értékelése szerint a Kreml az ilyen stratégiai csomópontokon keresztül teszi pénzzé a kőolajat a háború finanszírozásához.

Arról nincs hír, hogy a támadás érinti-e bármilyen módon a magyar energiaellátást.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio