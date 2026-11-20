Németország gazdasági és politikai nehézségei nemcsak az ország jövőjéről, hanem európai szerepéről is kérdéseket vetnek fel. Mit jelent mindez azoknak a magyar fiataloknak, akik német nyelvű tanulmányokban vagy nemzetközi karrierben gondolkodnak? A Portfolio Business Podcast adásában Németország kihívásai mellett a német nyelvtudás szakmai és kulturális értékét vizsgáltuk meg.

Válságot él át Németország, vagy inkább mélyreható átalakulás zajlik? Hogyan változhat Európában és a világban betöltött szerepe, és mit adhat a német kultúra egy mai fiatalnak? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Tamássy-Lénárt Orsolyával, az Andrássy Egyetem oktatási rektorhelyettesével és Hettyey Andrással, az intézmény docensével. A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Andrássy Egyetem az egyetlen teljes egészében német nyelvű egyetem a német nyelvterületen kívül.

Az adásban arra is kerestük a választ, miért lehet érdemes németül tanulni az angol nyelv széles körű használata mellett, és mi a különbség a nyelvtudás, illetve a német nyelven megszerzett szakmai végzettség között. Szó volt a német nyelv változásáról, a következő évek lehetséges karrierlehetőségeiről, valamint arról is, mit tanácsolnának a szakértők egy továbbtanulás előtt álló, a megfelelő nyelvet és képzési közeget kereső magyar fiatalnak.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A cikk és a videó megjelenését az Andrássy Egyetem Budapest támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio