A Kreml megerősítette, hogy dolgoznak egy moszkvai csúcstalálkozón az EU-3-mal, vagyis a német, francia és brit képviselőkkel. Az invitálás nem mindenkinél aratott osztatlan sikert, az észt külügyi tárcavezető éles kritikát fogalmazott meg az orosz elnökkel szemben, szerinte ő komoly akadályt gördít a valódi megbeszélések elé:

Európa álláspontja évek óta világos. Az egyetlen probléma Putyin azon vonakodása, hogy irányt váltson

– jelentette ki.

Tsahkna ezt követően a moszkvai vezetőnek szegezte, hogy a meghívók küldése, a „Kreml-turizmus” helyett valójában abba kellene hagynia a támadásokat az ukrajnai célpontok ellen, szerinte ez az egyetlen igazán fontos kérdés. A külügyminiszter szerint, ha az oroszok valóban a békére törekednek, akkor bele kellene egyezniük a tűzszünetbe. Kiemelte, hogy a nemzetközi közösség már többször felszólította erre az orosz elnököt, de továbbra is szakadatlanul hullanak a rakéták az ukrán célpontokra. Hozzátette, hogy Putyin ultimátumait nem is szabad megvitatni:

Moszkvában nincs semmi új megvitatnivaló. Oroszország követelései változatlanok, és Európának nem szabad kompromisszumot kötnie a szuverén nemzetek biztonsági döntéseiben

– mondta.

Bejegyzését azzal zárta, hogy fenn kell tartani a kemény korlátozásokat az oroszokkal szemben és kiált Ukrajna támogatása mellett.

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