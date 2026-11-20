Az incidens kora reggel történt, amikor az ukrán megfigyelőcsatornák helyi idő szerint 6 óra 28 perckor jelezték, hogy Lviv megye felől egy robotrepülőgép tart Lengyelország irányába. Néhány perccel később a Kárpátaljai vajdaságban található Cieszanów közelében elvesztették a jelet. A lengyel kormányzati biztonsági központ 6 óra 33 perckor légi veszélyre figyelmeztette a Lublini és a Kárpátaljai vajdaság egyes részeit, Lublinban pedig megszólaltak a szirénák. Egy közeli gazdaság biztonsági kamerája

felvillanást rögzített a horizonton, ami a helyi sajtó szerint egy Chmielek és Nowy Lipowiec közötti robbanás lehetett.

A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága nem sokkal hét óra után megerősítette, hogy azonosítatlan repülő tárgyak miatt adtak ki riasztást, és jelenleg a radaradatokat elemzik. Jacek Goryszewski alezredes, a parancsnokság szóvivője a TVN24 hírcsatornának elmondta, hogy a hadsereg két lehetséges légtérsértést vizsgál. Dariusz Działo, a Lublini vajdaság válságkezelő központjának munkatársa közölte, hogy Biłgoraj járásban, Lipowiec falunál találtak rá a lezuhant eszközre. A tárgy egy erdő melletti mezőre csapódott be, majd kigyulladt, de a lakosságot és a környezetet nem veszélyeztette.

Donald Tusk miniszterelnököt a védelmi és a belügyminiszter tájékoztatta a légtérsértésről. A kormányfő bejelentette, hogy a veszély elmúlt, a hatóságok pedig már a helyszínen dolgoznak. Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes a katonai jelentésekre hivatkozva megerősítette, hogy a súlyos ukrajnai támadás egyik orosz eszköze zuhanhatott le a térségben, emellett az ukrán fél egy másik, a Hrebenne melletti határátkelő ukrán oldalán történt lehetséges becsapódásról is értesítette Varsót. A lublini ügyészség a katonai rendészettel és a katonai elhárítással közösen vizsgálja a roncsok pontos típusát és számát.

Az orosz légi háború rendszeresen átnyúlik a NATO keleti határain, és ha beigazolódik a mostani gyanú, idén már legalább másodszor csapódott be orosz manőverező robotrepülőgép lengyel területen.

Július 30-án szintén egy H–101-es repült be mintegy 95 kilométer mélyen az országba, mielőtt lezuhant a Lublini vajdaságban. Emellett az orosz drónok az elmúlt hónapokban sorozatosan megsértették Románia és Moldova légterét is. Szeptember 24-én a román és moldovai berepülések idején Lengyelország kétszer is riasztotta vadászgépeit, október 17-én pedig a román F–16-osok két sugárhajtású orosz drónt lőttek le a felségvizeik felett Sulina közelében.

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