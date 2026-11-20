Az amerikai tisztviselők csütörtök este gyűjtötték be az újságírók készülékeit, amikor az elnöki különgép a felszállásra készült. A sajtóstáb rövid jelentése szerint a telefonokat biztonsági okokból vették el, a Fehér Ház azonban nem adott azonnal bővebb tájékoztatást.

Egy ilyen lépés rendkívül ritka, általában csak akkor fordul elő, ha az elnök háborús övezetbe látogat, ahogy az 2018-ban Irakban és 2019-ben Afganisztánban történt.

Jacqui Heinrich, a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy Trump májusi, pekingi állami látogatása után nem alkalmaztak hasonló szigorítást.

Az intézkedést később kiberbiztonsági okokkal magyarázták, de nem tudni, miért volt erre szükség ezen az úton, amikor korábban nem alkalmaztak ilyen gyakorlatot.

A Kínában használt készülékeket – amelyek többsége kifejezetten erre az útra beszerzett, eldobható telefon volt – a rádiójeleket blokkoló Faraday-tasakokba zárták a repülés idejére. A tudósítók saját, mindennapi használatú telefonjait már korábban hasonló tasakokba helyezték a gép fedélzetén, hogy azokat csak a Fülöp-szigeteki állomáson és a Washingtonba tartó hazaúton vegyék újra elő.

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