Véget ér pénteken Genfben a teljesen automatizált fegyverrendszerekről vagy más néven gyilkos robotokról szóló ENSZ-konferencia, amelyen ötnapos vita után a tagállamok még mindig keresik a megegyezést a tárgyalások megkezdése, illetve azok mikéntje kapcsán.

A célpontjukat önállóan, emberi beavatkozás nélkül kiválasztani és megtámadni képes halálos fegyverrendszerek szabályozása iránt egyre növekszik az igény, tekintettel a mesterséges intelligencia (MI) gyors fejlődésére.

Genfben az Egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény (CCV) 128 részes országának kell elvben megállapodnia az esetleges tárgyalások módozatairól és időtartamáról. Az Egyesült Államok és Oroszország ellenzi a jogilag kötelező eszközt, az országok többsége viszont támogatja azt.

A tárgyalások utolsó napján a tagállamok kisebbsége megpróbálja blokkolni az előrehaladást a technológiai szektor vezetői és a fegyvergyártásból hasznot húzó szereplők érdekében

- kommentálta a nehézségeket Anna Hehir, a Future Life Institute (A jövőbeni élet intézete) nevű szervezet egyik vezetője.

A tárgyalások pénteken a késő éjszakai órákig elhúzódhatnak, hogy kompromisszumot találjanak, tekintettel a konszenzus szabályára. Frederico Meyer brazil nagykövet újságírók előtt kijelentette: nem állhatnak fel üres kézzel a tárgyalóasztaltól, mert

a megállapodás hiánya rettenetes lenne az emberiség és az ENSZ számára.

A több mint 300 szervezetet tömörítő Stop Killer Robots nevű nemzetközi szövetség kampánya szerint teljesen automatizált fegyvereket már bevetettek, illetve teszteltek, különösen az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta.

Genfben hétfő óta alig haladtak a tárgyalások, már a napirendet sem fogadták el, mert Moszkva ellenezte a megfigyelők - közöttük az Európai Unió - részvételét, így az államok nemhivatalos formában folytattak eszmecserét. Egy nevének elhallgatását kérő diplomata szerint azért a hét folyamán közeledtek a küldöttségi álláspontok. Mint mondta, nagyon közel állnak a tárgyalások megkezdéséhez, egyetlen küldöttség ellenzi még mindig ezt. A brazil nagykövet szerint

sokan Oroszországot vádolják a szabotázzsal, de mások állnak mögötte.

Az AFP birtokába került megállapodástervezet előirányozza a tárgyalások megkezdését egy olyan keretszerződés kidolgozása céljából, amely meghatározná a teljesen automatizált fegyverekre alkalmazható nemzetközi emberi jogi jogszabályokat és a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket, továbbá adott esetben újabb szabályokat dolgozna ki.

Magnus Lovold, a Lex International nevű emberbaráti alap munkatársa szerint ezeknek a technológiáknak a fejlődése Oppenheimer-momentumot ad a gyilkos robotoknak. Lovold Robert Oppenheimer fizikusra, az "atombomba atyjára" utalt.

Sokakban a teljesen automatizált fegyverek súlyos aggodalmat ébresztenek, egyebek mellett a válogatás nélküli csapások veszélyével, az emberi felelősség hiányával és a háború szabályainak tiszteletben tartásával kapcsolatban. "Tegyünk azért, hogy megakadályozzuk ezeknek a könyörtelen fegyvereknek a használat és elterjedését. Soha nem szabad felhagynunk a civilek megóvásával a fegyveres konfliktusok okozta vérontástól és pusztítástól, a felesleges szenvedések megakadályozásától" - mondta hétfőn videóüzenetében António Guterres, az ENSZ-főtitkára. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (CICR) a gyilkos robotok két kategóriájának a betiltását szorgalmazta: azokét, amelyeknek a működése kiszámíthatatlan és azokét, amelyek embereket vesznek célba.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio