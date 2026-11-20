Kushner tájékoztatása szerint az amerikai tárgyalódelegáció

jelentős előrelépést ért el a biztonsági garanciákról szóló egyeztetéseken, és Moszkva már beleegyezett egy ilyen modell alkalmazásába.

A különmegbízott úgy fogalmazott, hogy amerikai szemszögből rendkívül komoly lépésnek számít az 5. cikkelyhez hasonló védelem biztosítása, amelyre megítélése szerint Donald Trump is nyitott. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen mechanizmusnak összhangban kell állnia az Egyesült Államok érdekeivel, és egy átfogóbb biztonsági csomag részét kell képeznie.

Jared Kushner és Steve Witkoff, az amerikai elnök másik különmegbízottja azért utazott Berlinbe, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint az európai vezetőkkel tárgyaljon. Kushner hangsúlyozta, hogy a csúcstalálkozó legfőbb célja az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek közötti együttműködés szorosabbra fűzése.

A berlini találkozót kifejezetten úgy időzítették, hogy a nyugati szövetségesek gyors és egységes választ tudjanak adni azokra a lehetséges nyilatkozatokra, amelyek Donald Trump kínai tárgyalásai után látnak napvilágot. Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatban közölte, hogy Kijev is várja a tájékoztatást az amerikai elnök pekingi megbeszéléseiről, és az

ott elhangzottak ismeretében készítik elő a háború lezárásához vezető következő lépéseket.

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