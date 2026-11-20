A Fehér Házban tartott tájékoztatón Trump George H. W. Bush volt elnök egyébként megszegett adópolitikai ígéretére utalva úgy fogalmazott, hogy

olvassanak a szájamról,

ő ugyanis Bush-sal ellentétben garantálja, hogy Teherán soha nem jut nukleáris fegyverhez.

Elmondása szerint a héten hosszan tárgyalt az iráni háborúról a Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott háromoldalú találkozóján is. Trump hangsúlyozta, hogy az általa "őrültnek" nevezett iráni rezsimet mindenáron meg kell akadályozni az atomfegyver megszerzésében.

Az elnök azokra a pletykákra is reagált, amelyek szerint a közel-keleti ország úgynevezett piszkos bomba építésén dolgozik. Trump kijelentette, hogy az amerikai hírszerzés pontosan tisztában van az iráni eseményekkel, mindent tudnak a helyi vezetők lépéseiről, és egy ilyen fegyver bevetését sem fogják hagyni. Ez a megszólalás valamivel visszafogottabb volt Trump hét eleji nyilatkozatánál, amikor még példátlan megtorlással fenyegette meg Teheránt arra az esetre, ha piszkos bombával vagy vegyi fegyverrel támadnák meg a kormányzata tagjait Washingtonban.

A sajtótájékoztatón Trump tagadta, hogy feszültség lenne közte és J. D. Vance között, amiért az alelnök az iráni háborút tette felelőssé a Republikánus Párt félidős választásokon elszenvedett súlyos vereségéért. Sajtóértesülések szerint az elnököt zavarta, hogy jobbkeze nem állt ki nyilvánosan a háború megindítása mellett, noha abban ő maga is egyetértett, hogy a konfliktus hozzájárult a választási kudarchoz.

Trump most úgy nyilatkozott, hogy a beosztottjainak joguk van a saját véleményükhöz, és Vance kijelentését "nagyon pontosnak" nevezte.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ő a maga részéről kiegészítette volna ezt azzal, hogy ha újra döntenie kellene a háború megindításáról, akkor is pontosan ugyanígy cselekedne.

Az amerikai elnök igyekezett kisebbíteni a konfliktus gazdasági következményeit is, megjegyezve, hogy

eredetileg még magasabb, akár hordónként 300 dollárra emelkedő olajárdrágulásra számított.

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