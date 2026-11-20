A hajnali órákban nagy figyelmet kapott Donald Trump vejének és főtárgyalójának, Jared Kushnernak a kijelentése, mely szerint Moszkva hajlandó belemenni abba, hogy Ukrajna megkapja az áhított, „NATO-szerű” biztonsági garanciákat. A mondta éles fordulatot jelzett, korábban ugyanis a Kreml nagyon élesen elutasította ezeket a felvetéseket. Rjabkov nem sokkal később ugyanakkor cáfolta, hogy bármiféle engedményről lenne szó:
Azt szeretném mondani, hogy Kijev számára még egy kvázi NATO-tagságra vonatkozó formula keresése és valamiféle »kreatív« – idézőjelben – megoldás keresése ezen a területen is elfogadhatatlan lehetőség számunkra. A biztonsági garanciákat elsősorban saját országunk biztonságának garantálása kapcsán vitatjuk meg, és erről van szó
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy a Kreml annak elismerését szeretné elérni, hogy Ukrajna a jövőben sem lesz a NATO tagállama. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy párbeszédet folytassanak a témát illetően, ugyanakkor a védelmi szövetséghez való csatlakozást nem akarják a témák közé venni. A külügyminiszter-helyettes külön ki is emelte, hogy szerinte
az amerikai javaslat „totálisan elfogadhatatlan”.
Az ellentmondás ronthatja a kapcsolatokat a két nagyhatalom között, nem sokkal azt követően, hogy Vlagyimir Putyin oroz és Donald Trump amerikai elnökök személyes megbeszélést tartottak a kínai Sencsenben. Bár nem derült ki, hogy itt miben állapodtak meg, a találkozó jellegét mutatja, hogy az amerikai vezető az első pillanatban a „barátjának” nevezte orosz kollégáját. Később, a hármas csúcson már nem került Ukrajna az előtérbe, ám ott is mindenki pozitív fejleményekről beszélt. Trump a Washingtonba tartó Air Force One fedélzetéről hívta fel Kushnert, hogy a berlini tárgyalásokhoz szóljon.
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