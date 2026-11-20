A beszámolók alapján az orosz légierő 2026-ban már három ütemben kapott az ötödik generációs Szu-57-esekből. Mivel egy-egy ilyen átadás jellemzően kettő és hat közötti repülőgépet jelent,
az idén hadrendbe állított példányok száma hat és tizenkettő között mozoghat.
A hivatalos moszkvai közlések szerint a típus gyártását 2023-tól sikerült érdemben felpörgetni, amikor tizenegy, 2024-ben tizenhárom, 2025-ben pedig már tizennégy gépet adtak át a hadseregnek. Ezzel az orosz állítások szerint 2026 szeptemberéig összesen 48 darab Szu-57-es készült el a hazai légierő számára, további két példányt pedig Algériának szállítottak le egy exportszerződés keretében.
Ezeket a számokat érdemes összevetni a külföldi szakértők jóval óvatosabb becsléseivel. A lengyel Defence24 elemzése szerint az orosz hadiipar 2020 óta nagyjából 40 darab Szu-57-est gyárthatott le, amelyek közül legalább hármat már elveszítettek az Ukrajna elleni háborúban. Bár a lengyel portál nem közölt részletes adatokat a számításai alátámasztására, a becslésük így is fontos viszonyítási alapot nyújt az orosz adatokhoz képest.
A brit Királyi Egyesült Szolgálatok Intézete (RUSI) még ennél is alacsonyabb számokról számolt be az év elején publikált jelentésében. A kutatóintézet az orosz légierő háború alatti utánpótlását vizsgálva arra jutott, hogy 2020 és 2025 között mindössze nagyjából 20 darab Szu-57-est adtak át a csapatoknak. Ez a megállapítás teljes mértékben egybevág az ukrán katonai hírszerzés adataival, amelyek szerint az orosz harcászati légierő csupán húsz ilyen vadászgéppel rendelkezett 2025 végén.
A különféle források adatai tehát meglehetősen széles skálán mozognak, hiszen a 2020 óta eltelt időszakra vonatkozóan a brit és az ukrán becslések húsz, a lengyelek negyven, míg az oroszok negyvennyolc legyártott gépről szólnak.
Bár az utánpótlás folyamatossága önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelent, a számokból egyértelműen látszik az orosz hadiipar lemaradása. Még ha a legoptimistább, hivatalos moszkvai adatokat vesszük is alapul, Oroszország akkor sem lesz képes teljesíteni az eredeti terveit. Ezek 2027-ig 76 darab Szu-57-es legyártását írták elő, amely mennyiség három, békeidős létszámmal működő, egyenként két századból álló repülőezred teljes felszerelésére lett volna elegendő.
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