A Krister Shalm fizikus által vezetett nemzetközi csapat rendkívül érzékeny kvantumszenzorokat használt a kísérlethez. A módszer lényege, hogy megakadályozza az adatokhoz való hozzáférést bárki számára, aki nem egy előre meghatározott helyszínen tartózkodik. Ez a megoldás képes lehet megvédeni az egészségügyi és egyéb személyes adatokat, megakadályozhatja a jogosulatlan tőzsdei tranzakciókat, valamint kiszűrheti az ismeretlen helyről érkező adathalász hívásokat.

Emellett megelőzheti, hogy távoli támadók parancsokat küldjenek olyan kritikus infrastruktúráknak, mint az atomerőművek, az elektromos hálózatok vagy a víztisztító telepek.

A kutatók az úgynevezett kvantumalapú pozícióhitelesítést (QPV) alkalmazták a NIST coloradói kampuszán. Két, egymástól 195 méterre lévő hitelesítő állomást építettek ki, amelyeket elektromos kábelekkel és ultravékony optikai szálakkal kötöttek össze az épület folyosóin keresztül, a bizonyító fél pedig a két pont között helyezkedett el. A folyamat során az egyik állomás létrehozott egy kvantum-összefonódásban lévő fotonpárt, amelyből az egyik fényrészecskét megtartotta, a másikat pedig elküldte az ellenőrizendő személynek.

Ezzel egy időben mindkét állomás véletlenszerű számokat továbbított úgy időzítve, hogy azok egyszerre érkezzenek meg a célszemély feltételezett tartózkodási helyére. A bizonyító félnek ezek alapján kellett kiszámítania, hogyan mérje meg a hozzá érkező foton polarizációját, majd az eredményt azonnal vissza kellett küldenie. A jelek kiküldése és a válasz beérkezése között eltelt időből a két állomás pontosan be tudta mérni a személy helyzetét, a műveletet pedig néhány perc alatt több milliószor is megismételték.

A rendszer biztonságát a kvantummechanika alapelvei és a fénysebesség korlátai garantálják. A klónozhatatlansági tétel (angolul no-cloning theorem), amely a kvantuminformatika egyik alapelvének tekinthető, kimondja, hogy egy kvantumállapotról nem készíthető másolat anélkül, hogy az eredeti állapotot megzavarnánk.

Ezáltal, a fenti kísérlet elvei mentén az összefonódott fotonok közötti kapcsolat azonnal megsemmisül, ha valaki megpróbálja lemásolni és továbbítani az információt egy bűntársának.

A helymeghatározást egy úgynevezett kiskapumentes Bell-teszt garantálja (loophole-free Bell-test). Ez azt bizonyítja, hogy az összefonódott fotonok között szorosabb az összefüggés, mint amit a klasszikus fizika megenged. Ha a helyét igazoló fél átmegy a teszten, az ellenőrzők biztosak lehetnek benne, hogy valóban ott van, ahol állítja, és nem csak színleli. A tesztet ugyanis csak akkor lehet teljesíteni, ha az összefonódott fotont mindig pontosan úgy méri meg, ahogy az ellenőrzők véletlenszámokból képzett utasításai előírják. Mivel ezek az utasítások teljese véletlenszerűek ebben az esetben, egy csaló nem tudja előre kitalálni őket. Így idő előtt beküldött válaszokkal sem vezetheti félre az ellenőrzőket a valódi tartózkodási helyét illetően.

Bár a tudósok évtizedek óta próbálkoznak a módszer gyakorlati igazolásával, ez a kísérlet az első, amely hiánytalanul demonstrálta a protokoll működését. Scott Glancy, a NIST fizikusa és a tanulmány társszerzője ugyanakkor rámutatott, hogy

a technológia mindennapi alkalmazása még több mint egy évtizedre lehet.

A gyakorlati bevezetéshez ugyanis olyan nagy kiterjedésű, megbízható kvantumkommunikációs hálózatok kiépítésére van szükség, amelyek képesek az összefonódott fotonok pontos megosztására például egy bank és az ügyfelei között.

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