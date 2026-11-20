A Krister Shalm fizikus által vezetett nemzetközi csapat rendkívül érzékeny kvantumszenzorokat használt a kísérlethez. A módszer lényege, hogy megakadályozza az adatokhoz való hozzáférést bárki számára, aki nem egy előre meghatározott helyszínen tartózkodik. Ez a megoldás képes lehet megvédeni az egészségügyi és egyéb személyes adatokat, megakadályozhatja a jogosulatlan tőzsdei tranzakciókat, valamint kiszűrheti az ismeretlen helyről érkező adathalász hívásokat.
Emellett megelőzheti, hogy távoli támadók parancsokat küldjenek olyan kritikus infrastruktúráknak, mint az atomerőművek, az elektromos hálózatok vagy a víztisztító telepek.
A kutatók az úgynevezett kvantumalapú pozícióhitelesítést (QPV) alkalmazták a NIST coloradói kampuszán. Két, egymástól 195 méterre lévő hitelesítő állomást építettek ki, amelyeket elektromos kábelekkel és ultravékony optikai szálakkal kötöttek össze az épület folyosóin keresztül, a bizonyító fél pedig a két pont között helyezkedett el. A folyamat során az egyik állomás létrehozott egy kvantum-összefonódásban lévő fotonpárt, amelyből az egyik fényrészecskét megtartotta, a másikat pedig elküldte az ellenőrizendő személynek.
Ezzel egy időben mindkét állomás véletlenszerű számokat továbbított úgy időzítve, hogy azok egyszerre érkezzenek meg a célszemély feltételezett tartózkodási helyére. A bizonyító félnek ezek alapján kellett kiszámítania, hogyan mérje meg a hozzá érkező foton polarizációját, majd az eredményt azonnal vissza kellett küldenie. A jelek kiküldése és a válasz beérkezése között eltelt időből a két állomás pontosan be tudta mérni a személy helyzetét, a műveletet pedig néhány perc alatt több milliószor is megismételték.
A rendszer biztonságát a kvantummechanika alapelvei és a fénysebesség korlátai garantálják. A klónozhatatlansági tétel (angolul no-cloning theorem), amely a kvantuminformatika egyik alapelvének tekinthető, kimondja, hogy egy kvantumállapotról nem készíthető másolat anélkül, hogy az eredeti állapotot megzavarnánk.
Ezáltal, a fenti kísérlet elvei mentén az összefonódott fotonok közötti kapcsolat azonnal megsemmisül, ha valaki megpróbálja lemásolni és továbbítani az információt egy bűntársának.
A helymeghatározást egy úgynevezett kiskapumentes Bell-teszt garantálja (loophole-free Bell-test). Ez azt bizonyítja, hogy az összefonódott fotonok között szorosabb az összefüggés, mint amit a klasszikus fizika megenged. Ha a helyét igazoló fél átmegy a teszten, az ellenőrzők biztosak lehetnek benne, hogy valóban ott van, ahol állítja, és nem csak színleli. A tesztet ugyanis csak akkor lehet teljesíteni, ha az összefonódott fotont mindig pontosan úgy méri meg, ahogy az ellenőrzők véletlenszámokból képzett utasításai előírják. Mivel ezek az utasítások teljese véletlenszerűek ebben az esetben, egy csaló nem tudja előre kitalálni őket. Így idő előtt beküldött válaszokkal sem vezetheti félre az ellenőrzőket a valódi tartózkodási helyét illetően.
Bár a tudósok évtizedek óta próbálkoznak a módszer gyakorlati igazolásával, ez a kísérlet az első, amely hiánytalanul demonstrálta a protokoll működését. Scott Glancy, a NIST fizikusa és a tanulmány társszerzője ugyanakkor rámutatott, hogy
a technológia mindennapi alkalmazása még több mint egy évtizedre lehet.
A gyakorlati bevezetéshez ugyanis olyan nagy kiterjedésű, megbízható kvantumkommunikációs hálózatok kiépítésére van szükség, amelyek képesek az összefonódott fotonok pontos megosztására például egy bank és az ügyfelei között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb bankját, ügyféladatokat loptak el
A szivárgásért egy "n0n" nevű zsarolócsoport vállalta a felelősséget.
Belenyúlt a Tisza-kormány a babaváró hitel szabályaiba - Itt a lista és a számítás a sokakat érintő tudnivalókról
Nem csak azok kaptak könnyítést, akik korábban vették fel a hitelt.
Kiderültek az orosz ötödik generációs Szu-57-es vadászgép titkai, de van itt egy furcsaság
Egyre jobban lemaradnak a céloktól.
Furcsa dolog történt, miután Trump kezet rázott Putyinnal - Ilyen csak háborúban fordul elő
Még mindig nincs egyértelmű magyarázat.
Kijátszhatatlan, kvantumtechnológián alapuló biztonsági rendszert teszteltek az Egyesült Államokban
Tökéletes pontosággal meghatározható lehet ezzel egy személy tartózkodási helye.
Európával készül csúcsra a Kreml: olyan bírálatot kapott Putyin, amit nem tesz ki a polcra
Valójában másra lenne szükség a békéhez a politikus szerint.
Magyar technológia védené a lengyel közigazgatást
Közös kibervédelmi fejlesztésbe kezd a Balasys és a Safe Project
Rég nem látott esés söpör végig a tőzsdéken - Most lehet nagy pénzt keresni?
Megnéztük, mi történt az elmúlt 50 évben.
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?