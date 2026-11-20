Az európaiak készen állnak arra, hogy kedvezően válaszoljanak Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására, ha garanciát kapnak arra, hogy "mostantól teljes mértékben részt vehetnek" az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon - közölte pénteken a francia elnökség.

Emmanuel Macron tanácsadója egy újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen

"pozitív" dolognak nevezte, hogy a kezdeményezés az orosz féltől érkezett.

Az az elvárásunk ennek (az orosz-európai) párbeszédnek a megnyitásához vagy formálissá tételéhez, hogy az európaiaknak mostantól – az oroszok számára is – teljes mértékben helye legyen a tárgyalásokon, és aktívan részt vehessenek a következő fordulóban az Egyesült Államokkal és Ukrajnával együtt

- tette hozzá az elnöki tanácsadó.

Az orosz elnök csütörtökön a sencseni APEC-csúcstalálkozón közölte: diplomáciai csatornákon keresztül

már javasolták európai országoknak, hogy álláspontjuk világossá tétele céljából képviselőik utazzanak el Moszkvába.

Oroszország ezek után döntené el, milyen formátumban folytatná a párbeszédet Ukrajnáról.

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