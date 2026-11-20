A finn államfő Berlinben nyilatkozott a Tettre készek koalíciójának csúcsát követő sajtótájékoztatón. Stubb új véli, hogy az orosz-ukrán háború lezárásához elkerülhetetlen, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij személyesen találkozzon egymással. Azt is hozzátette, hogy nem lát más módot a béke eléréséhez.

Végső soron azt hiszem, hogy Zelenszkij és Putyin találkozója nélkül nincs mód a béke elérésére

– hangsúlyozta.

Azt ugyanakkor kiemelték, hogy Moszkva korábban elutasított minden tűzszüneti javaslatot, mit a Koalíció javasolt. Donald Trump amerikai elnök is úgy véli, hogy Putyin már hajlandó engedményeket tenni, ugyanakkor az orosz elnök Kínában azt ecsetelte, hogy nem nyitott a tűzszünetre és Ukrajnát támadni fogják tovább.

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