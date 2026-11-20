A német védelmi miniszter a lengyel fővárosban kifejtette, hogy

teljesen rossz üzenetet közvetítene, ha az európai vezetők elutasítanák a moszkvai meghívást.

Pistorius szerint elengedhetetlen a párbeszéd, mivel végső soron csak azok érhetnek el eredményeket, akik hajlandóak tárgyalni egymással.

A politikus ugyanakkor hozzátette, a tárgyalások során egyértelművé kell tenni, hogy az ukrajnai háború lezárásához azonnali tűzszünet kell, enélkül nehéz lesz eredményeket elérni a tárgyalások során.

Vlagyimir Putyin a kínai APEC-csúcstalálkozót követően bejelentette, hogy Oroszország diplomáciai csatornákon keresztül Moszkvába invitálta az Európai Unió képviselőit. Az orosz államfő indoklása szerint tisztázniuk kell, milyen álláspontot képvisel Európa, és mit kíván hozzátenni a tárgyalásokhoz. Putyin közölte, hogy az európai pozíciók megismerése után döntenek majd arról, milyen formában folytatják a párbeszédet az ukrajnai helyzet rendezéséről.

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