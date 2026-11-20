Az izraeli 13-as csatorna értesülései szerint Netanjahu a vezető miniszterekkel és biztonsági tisztviselőkkel folytatott közelmúltbeli megbeszélésein jelentette ki, hogy
elkerülhetetlen egy újabb, Irán elleni katonai művelet.
Egy névtelenséget kérő magas rangú izraeli katonai tisztviselő megerősítette, hogy az amerikai és az izraeli hadvezetés már összehangolta és jóváhagyta a terveket, mindenki arra vár, hogy Donald Trump elnök elindítsa az akciót.
A 12-es csatorna szerint az elmúlt hetekben az izraeli védelmi rendszereket már többször is riadókészültségbe helyezték egy küszöbönálló amerikai támadásra készülve, ám
Trump az utolsó pillanatban minden alkalommal meggondolta magát, és visszavonta a támadási parancsot.
Az Axios hírportál beszámolója szerint az amerikai elnök – aki a múlt héten még meglehetősen valószínűtlennek nevezte az újabb támadásokat – megbízta a Pentagont és a hírszerző ügynökségeket, hogy elemezzék Teherán várható reakcióját a CENTCOM által kidolgozott forgatókönyvekre. A Fehér Ház különösen arra kíváncsi, végrehajtható-e úgy egy katonai akció, anélkül, hogy Irán válaszcsapásában jelentős károkat szenvedjen a Közel-Kelet olajinfrastruktúrája. Trump csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy nem sieti el a döntést, egy nappal korábban pedig a Fox Newsnak adott interjújában arra utalt, hogy bizonyos jelek szerint Irán biológiai fegyverek kifejlesztésére törekszik.
Az amerikai elnök azután vált nyitottabbá a katonai művelet megindítására, hogy a múlt héten Washingtonban tárgyalt Roman Gofman, a Moszad júniusban kinevezett vezetője. Nyugati tisztviselők szerint Netanjahu bizalmasa konkrét bizonyítékokat mutatott be az iráni atomprogram előrehaladásáról, valamint egy állítólagos iráni vegyifegyver-programról is tájékoztatta Trumpot. A Reuters szerint Gofman a február 28-án megindított közös amerikai–izraeli légitámadás-sorozat felújítását szorgalmazta az amerikai fővárosban.
Az amerikai kormányzat részéről többen szkeptikusan tekintenek az izraeli kormányfő szándékaira.
Egy Trumphoz nagyon közel álló tisztviselő szerint Netanjahu háborús törekvéseit belpolitikai okok vezérlik, és így próbál hatalmon maradni, miután az október 27-i parlamenti választásokon elvesztette többségét a Kneszetben, az ellenzéki pártok pedig jelenleg is a kormányalakításon dolgoznak.
A feszült helyzet közepette Jehiel Leiter washingtoni izraeli nagykövet a Newsmax csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy a Közel-Keletre vezényelt amerikai csapatok csak akkor térhetnek majd haza a családjukhoz, ha Iránt sikerül végleg legyőzni. A diplomata Ronald Reagan egykori amerikai elnök Szovjetunióra használt kifejezését idézve a "gonosz birodalmának" nevezte a teheráni rezsimet. Leiter hangsúlyozta, hogy ha az iráni vezetés megbukik, azzal együtt összeomlik a húszik mozgalma, a Hamász, a Hezbollah és a Muszlim Testvériség is.
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