Saját mesterséges intelligencián alapuló ügynököt fejleszt az Apple, amely a jövőben önálló munkavégzésre lehet majd képes a gyártó eszközein. A Bloomberg által kiszúrt álláshirdetés szerint a vállalat vezető mérnököt keres a projekt irányítására. A rendszer böngészné az internetet, alkalmazásokat kezelne, parancsokat futtatna, sőt programkódot is írna és javítana, mindezt az Apple-től megszokott adatvédelmi szint mellett. Az iPhone gyártója ezzel párhuzamosan a külső fejlesztésű ügynökök elé is akadályokat gördítene, hiszen a közelgő macOS 27.3 külön figyelmeztetésekkel tartja vissza a felhasználókat attól, hogy teljes hozzáférést adjanak ezeknek a programoknak. A saját fejlesztés ugyanakkor még korai fázisban jár, a bevezetését legkorábban a jövő év végére tervezik az értesülések szerint.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Bloomberg által kiszúrt álláshirdetésben az iPhone és a MacBook gyártója olyan vezető mérnököt keres, aki egy számítógép-kezelésre képes AI-ügynök fejlesztését irányítaná. A kiírás szerint a cél egy olyan rendszer megalkotása, amely egy hozzáértő emberhez hasonlóan használja a gépet, vagyis böngészi az internetet, alkalmazásokat kezel, parancsokat futtat, valamint programkódot ír és javít.

A hirdetés leírása hangsúlyozza, hogy a szoftvernek gördülékenyen kell váltania az egyes munkaeszközök között. Az ügynöknek képesnek kell lennie arra, hogy összetett, többlépéses folyamatokat hajtson végre különböző programok, böngészők, parancssorok és alkalmazásprogramozási felületek (API-k) használatával, mindezt az Apple-től megszokott adatvédelmi szint és kifinomultság mellett.

A saját digitális asszisztens fejlesztésével párhuzamosan a vállalat azon is dolgoik, hogy megnehezítse, hogy külső fejlesztésű ügynökök teljes irányítást szerezzenek a Mac számítógépek felett.

A közelgő macOS 27.3-as verzió már külön figyelmeztetésekkel fogja eltántorítani a felhasználókat attól, hogy teljes hozzáférést adjanak a harmadik féltől származó szoftvereknek.

Az Apple még októberben értesítette a fejlesztőket az új biztonsági korlátozásokról. A tájékoztatás szerint a rendszerbe olyan extra fékeket építenek be, amelyek garantálják, hogy a felhasználók csakis nagyon egyértelmű és tudatos jóváhagyással adhassanak ilyen magas szintű hozzáférést az alkalmazásoknak. A Bloomberg információi szerint a vállalat belső fejlesztésű AI-ügynöke még korai fázisban jár, a szolgáltatás bevezetését pedig legkorábban a jövő év végére tűzték ki célul.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio