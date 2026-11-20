Súlyos hasi fájdalmak miatt kórházba szállították pénteken Jair Bolsonaro volt brazil elnököt - közölte a fia, Carlos Bolsonaro az X közösségi oldalon a Reuters tudósítása szerint. A 71 éves politikus jelenleg 27 éves szabadságvesztését tölti, amelyet egészségügyi okokból házi őrizetben hajt végre.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő egykori államfőnek nem ez az első hasonló jellegű egészségügyi problémája.

Az elmúlt években már többször szorult kórházi kezelésre, és számos műtéten esett át egy 2018-as merénylet következményeként, amikor egy kampányrendezvényen hasba szúrták.

Bolsonaro tavaly óta tölti 27 éves börtönbüntetését. A bíróság azért ítélte el, mert a 2022-es elnökválasztáson elszenvedett veresége után puccsot tervezett a hivatalba lépő jelenlegi államfő, Luiz Inácio Lula da Silva ellen. A volt elnök az egészségi állapotára való tekintettel, humanitárius okokból házi őrizetben tölti a büntetését.

Az idei elnökválasztáson fia, Jair szállt ringbe Lulával szemben, de a második fordulóban alulmaradt a baloldali elnökkel szemben, majd végül az Egyesült Államokba menekült.

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