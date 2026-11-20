AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A SpaceX által júniusban felvásárolt Cursor saját, Composer 2 nevű kódolómodelljét is a kínai Moonshot AI által fejlesztett Kimi K2.5 alapjaira építette fel, a modell pedig a SpaceX-hez tartozó Grok modellcsalád betanításában is részt vesz.

A Cursor azonban nemrég arról tájékoztatta az amerikai törvényhozókat, hogy a politikai feszültségek miatt

megvizsgálja a Kínában fejlesztett, nyílt súlyozású (open-weight) modellek fokozatos elhagyását.

A hírt a CNBC írta meg az amerikai képviselőház belbiztonsági, illetve Kínával foglalkozó bizottságainak közös jelentése alapján. A dokumentum egy hónapokig tartó vizsgálatot összegez, amely azt kutatta, milyen mértékben épültek be a kínai AI-modellek az amerikai technológiai szektorba. A Cursor mellett olyan nagyvállalatok is együttműködtek a vizsgálóbizottsággal saját kínai modellhasználatuk kapcsán, mint az Airbnb és a DoorDash.

A kínai fejlesztések globális térnyerése idén ugrásszerűen megnőtt, ami komoly aggodalmat keltett Washingtonban. A kongresszusi jelentés rámutat, hogy az amerikai cégek elsősorban az alacsony költségek, a jó testreszabhatóság és az élvonalbeli rendszereket megközelítő teljesítmény miatt választják a kínai alternatívákat.

Az Egyesült Államokban jelenleg hiányoznak azok a versenyképes, nyílt súlyozású modellek, amelyek a piac által elvárt ár-érték arányt tudnák nyújtani,

Peking pedig ezt kihasználva igyekszik növelni globális piaci részesedését, és hosszú távú függőséget kialakítani. A helyzet kezelésére a jelentés egy nemzeti szintű amerikai kezdeményezés elindítását javasolja a nyílt súlyozású modellek fejlesztésére. Ez a program egyesítené az állami számítási kapacitásokat és a közös tesztelési infrastruktúrát, valamint a betanítási folyamatokhoz jogszerű hozzáférést biztosítana a legfejlettebb amerikai modellekhez.

Az amerikai AI-szektor számára azonban nem lesz egyszerű dűlőre jutni a nyílt-forráskódú modellek kapcsán, hiszen a legfontosabb szereplőknek számító, Anthropic és OpenAI inkább a zárt modelleket részesíti előnyben. A kínai szereplők ezzel párhuzamosan azonban egyértelműen a nyílt modellek fejlesztésére összpontosítják az energiáikat, amelyek a kutatások szerint már csak pár hónapos lemaradásban vannak a legmagasabb szintű (frontier) amerikai modellektől, árban pedig jóval kedvezőbbek.

A CNBC által feldolgozott dokumentum szorgalmazza továbbá a DeepSeek rendszereinek szövetségi polgári ügynökségeknél való, októberben nyilvánosságra hozott tilalmának kiterjesztését.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio