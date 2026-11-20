A 2008-ban készült felvételen látható "erdő" titka a nézőpontban rejlik. Ha a képet fejjel lefelé fordítjuk, a világos jégen és homokon húzódó hosszú, árnyékszerű csíkok azonnal felfedik valódi természetüket.

Nem növényeket látunk, hanem a dűnék belsejéből származó sötét homokot, amely a szén-dioxid-jég tavaszi szublimációja miatt zúdul le a lejtőkön.

A Földhöz hasonlóan a Mars forgástengelye is megdőlt, így a bolygón szabályosan váltják egymást az évszakok, ám a folyamatok egészen másként zajlanak, mint nálunk. A rendkívül hideg marsi télen a légköri szén-dioxid megfagy, és szárazjég formájában vastag rétegben borítja be a sarkvidéki tájat. Amikor azonban beköszönt a tavasz, ez a réteg nem olvad folyékony halmazállapotúvá, hanem szublimál, vagyis a szilárd jégből közvetlenül gázzá alakulva tér vissza a légkörbe.

Ez a folyamat meglehetősen heves változásokkal jár a felszínen. A Marsot elérő gyenge napsugárzás is elegendő ahhoz, hogy felmelegítse és megrepesztesse a dűnék gerincén lévő jeget. A napfény ráadásul áthatol az áttetsző jégrétegen, és alulról kezdi melegíteni azt. Ennek hatására a jég alatt gáz halmozódik fel, amely végül nagy nyomással tör a felszínre, sötét homokot sodorva magával. Ahogy ez a törmelék lezúdul a meredek lejtőkön, hosszú, sötét csíkokat hagy maga után, amelyek felülről nézve a képeken is látható, fatörzsekre és ágakra emlékeztető alakzatokat rajzolja ki.

A homoklavinák kialakulása nem csupán elmélet, a szonda HiRISE kamerája ugyanis a 2008-as felvételen egy kisebb porfelhőt is megörökített, amelyet a lezúduló anyag vert fel. Korábbi vizsgálatok már bebizonyították, hogy ez a folyamat drámaian átformálja a marsi tájat, mivel egyes dűnéken új árkok és bemélyedések alakultak ki, máshol pedig friss homoklerakódások gyűltek össze. Öt megfigyelt dűne esetében a lejtők alsó pereme egyetlen marsi év alatt 2,2-4,7 métert nyomult előre.

A marsi nyár beköszöntével a jég, és vele együtt a sötét csíkok is eltűnnek.

A szél újrarendezi a homokot, fokozatosan elsimítva a dűnék oldalát, majd a tél visszatértével a felszín újra megfagy, előkészítve a terepet a következő tavaszi, tiszavirág-életű "erdők" megjelenéséhez.

Címlapkép forrása: NASA , HiRISE , MRO , LPL (U. Arizona)