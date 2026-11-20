A BelPol nevű ellenzéki szervezet által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a fejlesztések a Turbo elnevezésű állami program részeként valósulnak meg. A projektben a Porkohászati Intézet és annak leányvállalata, a kísérleti gyártással is foglalkozó Impulzusfolyamatok Kutatóintézete vesz részt.

A Minszk melletti gyártóüzemben már üzembe is helyeztek egy több mint egymillió dollár értékű kínai szerszámgépet, amelyet a Guangdong Prosper CNC Machine nevű vállalat szállított le.

A fehérorosz intézet ugyaneztől a cégtől rendelt félkész csöveket is, amelyek első tesztszállítmánya még 2025 áprilisában érkezett meg az országba.

A megszerzett műszaki rajzok alapján ezeket az alapanyagokat az Uragan rendszerek irányított rakétáinak hajtóműszekciójához használják fel, és a beérkezett csövekből már el is készítették az első prototípust.

A kutatóintézet jelenleg két fő technológiai fejlesztésen dolgozik, amelynek keretében a 200 milliméteres űrméretű rakéták robbanófejeinek burkolatát, valamint a rakétahajtómű-fokozatok testét állítják elő a félkész csövekből. A vállalat területén emellett egy speciális próbapadot is felépítettek a saját fejlesztésű, szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek tesztelésére.

A hajtóművek előállításához Fehéroroszország a szilárd rakéta-hajtóanyagok vegyi összetevőit is Kínából szerzi be a Capital Sunrise International Incorporated nevű cégen keresztül. A vegyi anyagok leszállítása a szankciós korlátozások miatt több mint fél évet csúszott, így a szállítmány végül 2026 júliusában érkezett meg a célállomásra.

A kiszivárgott dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy a kínai vállalatok a gépeken és nyersanyagokon túl a rakéták fejlesztéséhez és gyártásához elengedhetetlen alapanyagokkal is ellátják a fehérorosz felet.

Könnyen lehet, hogy a fejlesztés legnagyobb haszonélvezője végül az orosz hadsereg lesz: októberben arra derült fény, hogy Fehéroroszország kibővített egy másik üzemet is, ahol az orosz hadsereg számára gyártanak alkatrészeket a Grad rakéta-sorozatvetők lövedékeihez.

A Grad és az Uragan is régi, szovjet eredetű rakéta-sorozatvető rendszerek, melyeket nagy számban használ az orosz és az ukrán hadsereg is az ukrajnai háborúban.

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