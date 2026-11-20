Az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) 2026. november 20-án, pénteken vita nélkül fogadta el a jogharmonizációs átvilágítás eredményeit. A magyar kormány aznap délelőtt jelezte készségét a továbblépésre, ezt követően a kérdések vita nélküli elfogadásra előterjesztett napirendi pontként kerültek a testület elé.
Budapest korábban többször akadályozta a jóváhagyást: a Tanács bővítési munkacsoportjának (COELA) október 20-i, október 27-i, november 3-i és november 10-i ülésén sem járult hozzá az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó eredmények elfogadásához.
Az Euronews szerint a magyar álláspont az áprilisi kormányváltás után kezdett változni. Az első klasztert júniusban, a másodikat júliusban, további kettőt októberben nyitották meg. A lap beszámolója alapján Budapest és Kijev októberben megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, és a megállapodást az ukrán parlament is elfogadta. A magyar kormány ezután még több hétig halogatta a továbblépést.
A mostani döntés a zöld menetrendet és a fenntartható összeköttetéseket felölelő 4-es, valamint az erőforrásokkal, a mezőgazdasággal és a kohézióval foglalkozó 5-ös klasztert érinti. Előbbi a közlekedést, az energiát, a transzeurópai hálózatokat, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást, utóbbi a mezőgazdaságot, a halászatot, a regionális politikát és a költségvetési rendelkezéseket foglalja magában.
Az EU következő lépésként hivatalos levélben kéri fel a két országot tárgyalási álláspontjaik benyújtására. Ezek alapján az Uniónak ki kell dolgoznia és el kell fogadnia saját közös tárgyalási álláspontjait, amihez
valamennyi tagállam egyhangú támogatása szükséges. Magyarország tehát a későbbi döntéseknél is megakadályozhatja a továbblépést.
A klasztereket ezt követően az EU–Ukrajna, illetve az EU–Moldova kormányközi konferenciákon nyithatják meg. Az Általános Ügyek Tanácsának következő ülését december 15-re tervezik; a konferenciákra ehhez kapcsolódóan, de az előkészítés lezárásától függően korábban is sor kerülhet.
Az Euronews a mezőgazdaságot különösen érzékeny tárgyalási területként emeli ki, és arról számolt be, hogy
a Bizottság egyes ukrán agrártermékek uniós piacra jutásának, illetve az uniós támogatásokhoz való hozzáférésnek a korlátozását javasolta.
Kijev az állandó kizárást elutasítja, és csak átmeneti, arányos intézkedéseket tart elfogadhatónak.
Moldova esetében külön fejlemény, hogy a Bizottság november 19-én továbbította a Tanácsnak az időközi teljesítési kritériumok teljesítését értékelő jelentést (IBAR). Ennek jóváhagyása lehetővé tenné a tárgyalási fejezetek lezárásának megkezdését.
Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images
Új korszakot hozhat a gyógyításban a mesterséges intelligencia
Jelentősen gyorsulhat a gyógyszerfejlesztések korai fázisa.
Vagyonadó: ezzel most mindenki veszíteni fog
A piaci verseny nem nagyon teszi lehetővé a tovább hárítást.
Sosem látott lobbierő állt be a technológia mögé, amely segíthet visszafordítani a felmelegedést
A "túllépés" klímacsúcsa lesz a COP31?
Elképesztő növekedés jöhet az Anthropicnál - Kiderült, mennyit érhet a részvény
Mutatjuk, mire lehet számítani.
Váratlan fordulat a 27 milliárdos ukrán aranykonvoj ügyében: kettéválasztották a nyomozást
A károsultak nem örülnek.
Brüsszel megnyomta a start gombot, közel 3500 milliárd forintos utalást kaphat Magyarország
Már csak egy formális jóváhagyás hiányzik, bár van egy szépséghiba.
Fordulat áll be Magyarország időjárásában: ilyen idő vár ránk a hétvégén
A hózápor sem lesz kizárt jövő héten.
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?