Az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) 2026. november 20-án, pénteken vita nélkül fogadta el a jogharmonizációs átvilágítás eredményeit. A magyar kormány aznap délelőtt jelezte készségét a továbblépésre, ezt követően a kérdések vita nélküli elfogadásra előterjesztett napirendi pontként kerültek a testület elé.

Budapest korábban többször akadályozta a jóváhagyást: a Tanács bővítési munkacsoportjának (COELA) október 20-i, október 27-i, november 3-i és november 10-i ülésén sem járult hozzá az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó eredmények elfogadásához.

Az Euronews szerint a magyar álláspont az áprilisi kormányváltás után kezdett változni. Az első klasztert júniusban, a másodikat júliusban, további kettőt októberben nyitották meg. A lap beszámolója alapján Budapest és Kijev októberben megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól, és a megállapodást az ukrán parlament is elfogadta. A magyar kormány ezután még több hétig halogatta a továbblépést.

A mostani döntés a zöld menetrendet és a fenntartható összeköttetéseket felölelő 4-es, valamint az erőforrásokkal, a mezőgazdasággal és a kohézióval foglalkozó 5-ös klasztert érinti. Előbbi a közlekedést, az energiát, a transzeurópai hálózatokat, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást, utóbbi a mezőgazdaságot, a halászatot, a regionális politikát és a költségvetési rendelkezéseket foglalja magában.

Az EU következő lépésként hivatalos levélben kéri fel a két országot tárgyalási álláspontjaik benyújtására. Ezek alapján az Uniónak ki kell dolgoznia és el kell fogadnia saját közös tárgyalási álláspontjait, amihez

valamennyi tagállam egyhangú támogatása szükséges. Magyarország tehát a későbbi döntéseknél is megakadályozhatja a továbblépést.

A klasztereket ezt követően az EU–Ukrajna, illetve az EU–Moldova kormányközi konferenciákon nyithatják meg. Az Általános Ügyek Tanácsának következő ülését december 15-re tervezik; a konferenciákra ehhez kapcsolódóan, de az előkészítés lezárásától függően korábban is sor kerülhet.

Az Euronews a mezőgazdaságot különösen érzékeny tárgyalási területként emeli ki, és arról számolt be, hogy

a Bizottság egyes ukrán agrártermékek uniós piacra jutásának, illetve az uniós támogatásokhoz való hozzáférésnek a korlátozását javasolta.

Kijev az állandó kizárást elutasítja, és csak átmeneti, arányos intézkedéseket tart elfogadhatónak.

Moldova esetében külön fejlemény, hogy a Bizottság november 19-én továbbította a Tanácsnak az időközi teljesítési kritériumok teljesítését értékelő jelentést (IBAR). Ennek jóváhagyása lehetővé tenné a tárgyalási fejezetek lezárásának megkezdését.

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