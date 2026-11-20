Jurrij Ihnat az ukrán légierő kommunikációs osztályának vezetője ismertette a részleteket a hajnali támadásról. A jelentés szerint összesen 80 cirkáló- és mintegy 20 ballisztikus rakétát regisztráltak.

A mai volt az egyik legerősebb támadás. Az előzetes jelentések szerint Oroszország 80 cirkálórakétát és akár 20 ballisztikus rakétát is kilőtt

– mondta országos élő adásban.

Hozzátette, hogy emellett mintegy 400 drónt is kiszúrtak, ezek közül 120 volt sugárhajtású. Ihnat nem részletezte, hogy a légvédelem pontosan milyen hatékonysággal semlegesítette az ellenséges fegyvereket, annyit elárult, hogy az elfogási arány „magas” volt. A kommunikációs szakember megerősítette, hogy legalább egy cirkálórakétát regisztráltak, ami belépett Lengyelország légterébe.

A nagyszabású támadás Kijevben három hidat is érintett, ezek a Dnyeper (vagy Dnyipró) felett ívelnek át. Tegnap Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos választ lengetett be Ukrajnának arra, hogy ukrán drónokkal és rakétákkal lerombolták a Krími híd közúti ágát, a vasúti vonalat pedig megrongálták.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio