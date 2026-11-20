Egy Ukrajna elleni tömeges orosz légitámadásból származó eszköz zuhant le és égett ki egy délkelet-lengyelországi szántóföldön. Az ukrán légtérfigyelők percekkel a becsapódás előtt egy H–101-es manőverező robotrepülőgépet követtek nyomon, amely a lengyel határ felé tartott, a helyi hatóságok pedig légiriadót rendeltek el a határ menti térségben - írta az EuroMaidan Press.