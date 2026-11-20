Zelenszkij: különösen aljas és súlyos támadás érte Ukrajnát - Ez volt a háború egyik legdurvább csapása
Az egyik legsúlyosabb kombinált légitámadását hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen november 20-ra virradóra, amelyben nyolcan életüket vesztették, közel harmincan pedig megsebesültek. Az orosz erők több száz csapásmérő drónnal, valamint ballisztikus és kazettás robbanófejjel ellátott rakétákkal támadták az ország energetikai és logisztikai hálózatát, továbbá lakóépületeket is eltaláltak - idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolóját az UNN.
Kiderültek az orosz ötödik generációs Szu-57-es vadászgép titkai, de van itt egy furcsaság
Az orosz légierő idén már a harmadik szállítmány Szu-57-es vadászgépet vette át a moszkvai állami média híradásai szerint. A gyártási darabszámokról azonban jelentősen eltérnek a nemzetközi becslések, mivel az oroszok irreálisan magas számokat közölnek - számolt be a Defence Express.
Furcsa dolog történt, miután Trump kezet rázott Putyinnal - Ilyen csak háborúban fordul elő
Biztonsági okokra hivatkozva elvették a Fehér Ház tudósítóinak telefonjait az Air Force One fedélzetén, közvetlenül azelőtt, hogy Donald Trump gépe felszállt a kínai Sencsenből, ahol az amerikai elnök Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal tárgyalt - írta az Independent.
Európával készül csúcsra a Kreml: olyan bírálatot kapott Putyin, amit nem tesz ki a polcra
Margus Tsahkna észt külügyminiszter a közösségi médiában osztott meg a véleményét Vlagyimir Putyin orosz elnök invitálásával kapcsolatban – szúrta ki az RBK Ukraine.
Kész, ennyi volt: Moszkva szerint Amerika békejavaslata „abszolút elfogadhatatlan”
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Interfaxnak nyilatkozva beszélt a felvetésről, hogy Ukrajna „NATO-szerű” védelmet kapjon.
Stratégiai lépést tett Ukrajna: komoly fordulat jön a legfontosabb ásványkincseknél
Az ukrán kormány jóváhagyta azt az új módszertant, amellyel a jövőben meghatározzák a stratégiai és kritikus jelentőségű ásványkincsek körét. A szabályozás célja az ellátási kockázatok felmérésének egységesítése, a bányászati szektor átláthatóságának növelése, valamint a befektetői környezet kiszámíthatóbbá tétele - írta az Ukrinform.
Hatra emelkedett az éjszakai támadás halálos áldozatainak száma Ukrajnában
A reggeli órákban három ismert áldozatról számoltak be, ez délelőttre már hatra emelkedett. A hatóságok ezen felül 15 sérültről tudnak.
Energetikai célpontokat támadtak az oroszok
Ukrajna bejelentette, hogy az energetikai infrastruktúrát lőtték az országban, emiatt több megyében is áramszünetek voltak. Az alállomások támadása miatt a nukleáris erőműveknek is csökkenteniük kellett a kapacitásukat. A javítási munkákat megkezdték a szakemberek, a várakozások szerint hamarosan helyreállhat a szolgáltatás.
Megindulhatott Putyin bosszúja: rég nem látott rakétazápor zúdult Ukrajnára
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország november 20-ra virradóra súlyos támadást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen, számos rakétát bevetve – közölte az RBK Ukraine.
Leleplezék a titkos programot: külföldi szuperhatalom segít Oroszország szövetségesének - Az ukrán frontra kerülhetnek az új rakéták
Kínai segítséggel elkezd rakétákat gyártani a BM-27 Uragan rakéta-sorozatvető rendszerekhez Belarusz - jelentette a Militarnyi.
Ez közel volt: Oroszország kis híján lerakétázta a NATO hatalmát
Egy Ukrajna elleni tömeges orosz légitámadásból származó eszköz zuhant le és égett ki egy délkelet-lengyelországi szántóföldön. Az ukrán légtérfigyelők percekkel a becsapódás előtt egy H–101-es manőverező robotrepülőgépet követtek nyomon, amely a lengyel határ felé tartott, a helyi hatóságok pedig légiriadót rendeltek el a határ menti térségben - írta az EuroMaidan Press.
Váratlan fordulat: Oroszország három kulcsfontosságú európai országot hív tárgyalni az ukrajnai béke érdekében
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy meghívást küldtek a tárgyalásokhoz – közölte a TASzSz.
Sorsdöntő javaslat Oroszországnak: itt van Európa béketerve
Berlinben találkozott a Tettre készek koalíciója, ahol Ukrajnával közösen fogalmaztak mg javaslatokat Oroszországnak tűzszünethez – közölte az Ukrinform.
Összeomlott Oroszország jelképe: hiába Moszkva minden ígérete, évekig tarthat a helyreállítás
Megsemmisítő csapást mértek az ukrán fegyveres erők a Krími hídra, amelynek következtében összeomlott a közúti szakasz tartóíve, és megrongálódott a vasúti pálya is. A Defence Express utánajárt, mennyi időt vehet igénybe, ha Moszkva ígéreteit betartva valóban visszaépítik az átkelőt, ami valóságos jelkép Oroszországban.
Rakétazápor zúdult Ukrajnára
Az éjszaka folyamán Oroszország számos drónnal és rakétával támadt rá Ukrajnára, a beszámolók szerint Kijevet, Vinnicját, Harkivot és Lvivet is érintik a műveletek. A hajnali órákig három fővárosi híd megrongálódását jelentették, valamint legalább hárman meghaltak, többen megsebesültek.
Putyin Tádzsikisztánba ért
Dusanbéba látogatott Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai látogatását követően. A várakozások szerint a kétnapos találkozón fontos témákat fognak megvitatni az együttműködésről Emomali Rahmon tádzsik elnökkel.
(TASzSz)
Kimondta az európai vezető: csak egyetlen módon érhető el a béke Ukrajnában
Alexander Stubb finn elnök szerint a legmagasabb szintű személyes találkozó nélkül nem lehet békét teremteni az orosz-ukrán háborúban – írja az RBK Ukraine.
Trump üzent Európának: szerinte Putyin belefáradt a háborúba, miközben az orosz vezető Ukrajna bombázásáról beszélt
A Washington Postnak több forrás is nyilatkozott, szerintük Donald Trump amerikai elnök növeli az erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Hidakat támadnak az oroszok Kijevben
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az oroszok az ukrán főváros hídjait támadják, amelyek átívelnek a Dnyeper felett. A jelentések szerint a támadásban több átkelő is megrongálódott. Ukrajna a hét elején lerombolta Oroszország egyik legfontosabb jelképét, a Krími hidat, Putyin megtorlást lengetett be.
(TASzSz)
Vegyipari központokat támadtak az ukrán drónok
November 20-ra hajnalra a ukrán drónok támadtak meg egy vegyi üzemet Oroszország Szmolenszki megyéjében. A találatokról egyelőre csak a közösségi médiában számoltak be, a jelentések szerint nagyjából éjfél körül robbanásokat és hatalmas tüzet regisztráltak. A célba vett üzemben műtrágyákat, ammóniát és más nitrogén alapú vegyszereket és alkatrészeket gyártanak, amely az orosz háború erőfeszítésekhez is hozzájárul.
Itt lehet az áttörés a háború lezárása felé: Oroszország elfogadhatja Ukrajna egyik legfontosabb követelését
Ukrajnának az észak-atlanti szövetség kollektív védelmi elvéhez, vagyis a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákra van szüksége, és ezt az elgondolást Oroszország is elfogadhatónak tartja – jelentette ki Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja egy berlini sajtótájékoztatón.
Napirendre kerülhet Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz, Putyin bosszút forral a Krími híd miatt – Háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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