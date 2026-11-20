Oroszország Dánia területén, egy dán bűnbanda közreműködésével tervezett merényletet elkövetni egy ukrán rapper ellen - közölte pénteken a dán hírszerzés (PET).

Rasmus Kieffer-Kristensen, a PET vezetője sajtótájékoztatóján elmondta: tekintettel arra, hogy a rappert az oroszok már korábban is célpontnak tekintették, miután azzal vádolták, hogy köze lehet drónok csempészéséhez, a dán hatóságok fokozottan figyeltek a biztonságára Dániába érkezése után.

A merényletet szeptember 25-én este, a rapper koppenhágai koncertjén tervezték elkövetni, egy olyan rendezvényen, amelyre tömegeket vártak.

Nem sokkal a fellépés előtt a hatóságok őrizetbe vettek három embert a helyszín közelében, és a járművükben lőfegyvereket, valamint késeket találtak.

A dán sajtóban megjelent hírek szerint a célba vett zenész egy ukrán-amerikai kettős állampolgársággal rendelkező, Kyivstoner művésznevű rapper.

Pénteken két ember ellen eljárást indítottak gyilkossági kísérlet, illetve egy külföldi titkosszolgálat dániai tevékenységének támogatása gyanújával.

Mindkét gyanúsított a 2021 óta betiltott, Loyal to Familia nevű bűnbandához köthető, amely a rendőrség szerint részt vett a merénylet kitervelésében.

Az ügy miatt a nap folyamán bekérették az orosz nagykövetet a dán külügyminisztériumba. Lokke Rasmussen külügyminiszter közölte, hogy kiutasítják az orosz katonai attasét.

Rasmussen bejelentette azt is, hogy az ügy miatt Dánia fel akarja függeszteni a nem létfontosságú schengeni vízumok kiadását orosz állampolgárok részére.

"A legkeményebb válasz, amelyet Dánia ebben az esetben adhat, hogy nem inog meg és tovább támogatja Ukrajnát. És pontosan ez a szándékunk", hogy folytassuk Ukrajna támogatását - mondta a dán külügyminiszter.

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