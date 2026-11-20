Napirendre kerülhet Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz, Putyin bosszút forral a Krími híd miatt – Háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Cameron Jones-Manley/Anadolu via Getty Images
Óriási botrány: házkutatás volt Marine Le Pen pártjánál, illegálisan juthattak nyomozati információkhoz
Egy francia minisztériumi dolgozó szivárogtathatott a Nemzeti Tömörülésnek.
Kimondta a nemzetközi bíróság: népirtást követett el a rohingyák ellen Mianmar
Történelmi precedenst jelenthet a döntés.
Zelenszkij elárulta, mely országok lesznek jelen a béketárgyalásokon Oroszországgal
Európa is képviselteti magát.
Minimálbér 2027: régen volt ilyen alacsony a béremelés, de a gazdaság ezt is alig bírja ki
Lassul a fizetések növekedése.
Zelenszkij fenyegető megjegyzést tett a Krími hídról: "Azt csinálunk vele, amit akarunk"
Fájó csapást mért Oroszországra Ukrajna, Zelenszkij epésen kommentált.
Asztalra csaptak az európai vezetők, teljes mellszélességgel támogatják Ukrajnát, elutasítják a "jaltai" megoldást
Oroszország európai nagykövetségeket is támadott Ukrajnában.
Újabb fegyverszállításról döntött az európai ország: nagy erejű támadóhajókat kap Ukrajna
De Európa kész bekapcsolódni a tárgyalásokba is.
Felpörög a lengyel atomprogram: közel a végső megállapodás Amerikával
Tíz év alatt épülhet fel a létesítmény.
Lakáshitel bizonytalan munkaerőpiacon - mekkora törlesztő fér bele biztonságosan?
Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tová
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?