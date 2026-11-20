A lengyel hatóságok tájékoztatása szerint

egy H–101-es típusú robotrepülőgép ("cirkálórakéta") a kelet-lengyelországi Nowy Lipowiec faluban csapódott be,

míg a gyanú szerint egy másik rakéta és egy sugárhajtású drón két további helyszínen zuhant le.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök egy sajtótájékoztatón megerősítette, hogy három orosz légi eszköz sértette meg az ország légterét, amelyek közül

az egyik fel is robbant, de személyi sérülést vagy komolyabb pusztítást nem okozott.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a fegyverek biztosan Oroszországból származtak, és külföldi partnereikkel, valamint a NATO-val egyetértésben kizártnak tartják a véletlen balesetet. Tusk szerint a szándékos provokáció közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy a délkelet-lengyelországi Nowa Dębában – mindössze másfél órányi autóútra az első becsapódástól –

éppen az Ukrajnába békefenntartókat küldeni kész európai országok csapatai tartanak példátlan méretű hadgyakorlatot.

Az eset alig egy nappal azután történt, hogy Donald Trump a Fox News amerikai hírcsatornának nyilatkozva úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin csupán "véletlenül" irányít drónokat és "néhány kis rakétát" Lengyelországba. Tusk pénteken jelezte, hogy nem ért egyet az amerikai fél értelmezésével, ugyanakkor biztosítják a hozzáférést az Egyesült Államok számára a becsapódási helyszínekhez és a roncsokhoz. Az incidens egyben egy nappal követte Putyin, Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóját, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök berlini egyeztetését is.

A történtekre reagálva a NATO vadászgépeket riasztott. Mark Rutte NATO-főtitkár súlyos jogsértésnek és egyértelműen veszélyesnek nevezte az incidenst.

A főtitkár szombaton Varsóba látogat,

Tusk pedig javaslatokat kért tőle a katonai szövetség keleti szárnyának megerősítésére. Pénteken Lengyelországba érkezett Wes Streeting brit védelmi miniszter is, a hétvégére pedig további európai tárcavezetőket, köztük Boris Pistorius német védelmi minisztert is az országba várják.

Az ukrajnai háború csaknem öt éve alatt több alkalommal fordult már elő, hogy eltévedt lövedékek sértették meg a lengyel légteret. Moszkva a közelmúltban ismét elővette azt a 2021-es követelését, hogy a NATO vonja vissza csapatait Kelet-Európából, így Lengyelországból is. Tusk a pénteki eset kapcsán leszögezte, hogy az orosz agressziónak leginkább kitett államként Lengyelországnak mindenképpen részt kell vennie az Ukrajna és Európa biztonságáról szóló, amerikai vezetésű jövőbeli tárgyalásokon, amelyekre Európa öt képviselőjének egyikeként már ki is jelölték az országot.

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