A legutóbbi ukrán támadásban

a közúti híd tartóíve teljesen megsemmisült, emellett a vasúti szakasz ívszerkezete és hídköze is megrongálódott.

A közúti forgalom egészen addig nem indulhat újra, amíg nem gyártanak le, és nem emelnek a helyére egy teljesen új ívet. A 2022-es és 2023-as támadások alkalmával csupán a pillérek sérültek meg, illetve a szabványos hídelemek semmisültek meg. Mivel ezek előállítása és beépítése kevesebb időt és erőforrást igényelt, a teljes helyreállítás akkor négy, hat, illetve hét hónapot vett igénybe.

Most azonban egy egyedi, 227 méter hosszú és több mint 5000 tonnás acél ívszerkezet omlott össze, amely a teljes hajózható csatornát átívelte. A romok így nemcsak a hídon zajló közlekedést bénították meg, hanem az Azovi-tengert a Fekete-tengerrel összekötő egyetlen hajózóutat is elzárták.

A várható helyreállítási idő megbecsüléséhez érdemes felidézni az eredeti építkezés folyamatát. A közúti és vasúti íveket annak idején a szárazföldön, egy külön erre a célra kialakított szerelőplaccon állították össze, majd kész állapotban úsztatták és emelték a helyükre. Maga

az összeszerelés mintegy tizenegy hónapig tartott, 2016 augusztusától 2017 júliusának végéig.

Ezt követően a kivitelezőknek további három és fél hónapra – 2017. november közepéig – volt szükségük a szerkezet véglegesítéséhez, a szállítás előkészítéséhez és a beemeléshez.

A helyszíni munkálatok tehát több mint tizennégy hónapot vettek igénybe, a teljes folyamat azonban ennél is hosszabb volt. Az acélt és az egyes elemeket már jóval az összeszerelés előtt megrendelték és legyártották, emellett külön sólyateret kellett kiépíteni az összeállításhoz, valamint speciális berendezésekre volt szükség a hatalmas tömegű szerkezet mozgatásához. Mindent összevetve a tervezéstől a végleges rögzítésig nagyjából két év telt el.

A szankciók sújtotta gazdasági környezetben

egy új ív megépítése most még több időt és pénzt emészthet fel, ráadásul az építési terület folyamatosan ki lenne téve az ukrán nagy hatótávolságú drónok és robotrepülőgépek támadásainak.

A híd kiesésével Oroszország számára csak a kompok, illetve a megszállt területeken átvezető szárazföldi folyosó maradt a Krím elérésére. Utóbbi a "halál útjaként" is emlegetett R-280-as Novorosszija főútvonalat jelenti, amelyet az ukrán drónok rendszeresen támadnak, miközben a ritkán közlekedő kompjáratokat is többször érte már találat.

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