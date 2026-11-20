Az Egyesült Államok a Közel-Kelet domináns nagyhatalmának szerepében volt évtizedeken keresztül, a térségi jelenlétet pedig katonai támaszpontokon keresztül tartotta fenn. Néhány kisebb ország valóságos versenyfutást rendezett Washington kegyeiért, ám 2026-ban egyértelműen kiderült, hogy védelmi szempontból hibának bizonyult pusztán az amerikai elrettentésre támaszkodni, sőt, éppen ez tette célponttá őket. A legnagyobb kérdést most mindenkinek az jelenti, hogy miképpen kellene átalakítani a stratégiát anélkül, hogy ezzel ezzel ne boruljon fel gyökeresen a térség biztonsági mátrixa.

Összeomlott a mítosz

Valószínűleg az amerikai katonai tanácsadók is meglepve szemlélték 2026 márciusának legelején, hogy a megtámadott Irán gyakorlatilag válogatás nélkül támad célpontokat a Perzsa-öböl partvidékén, de kicsivel azon túl is. Sejthető, hogy Washingtonban a korábbi forgatókönyvek megismétlődésével számoltak, amikor február 28-án lebombázták a legfőbb vezető, az ajatollah megbeszélését: a síita hatalom majd Izraelre kilő néhány rakétát és drónt, ezek nagy részét semlegesítik, tulajdonképpen komolyabb veszteségek nélkül átvészelik a beavatkozást. Ehhez képest

Teherán felrúgta az addigi bevett stratégiáját, és mindenre lőtt, ami szerintük akár hírből Amerikához köthető célpont volt.

Ezzel láthatóan totális zavart okoztak a térségben, a pánik érzékelhető volt, különösen azokban a pillanatokban, amikor a régió legfontosabb gazdasági központjában, Dubajban még a lakóházakat sem kímélték az iszlamista rezsim drónjai.

There is a video circulating right now that will change the insurance map of the Middle East permanently. It shows a low-flying drone, consistent with Iran’s Shahed-136 design, the same one-way suicide drone Tehran sold to Russia for Ukraine, gliding between high-rise towers in central Dubai and detonating on impact against a residential building. Not a military installation. Not an airfield. A building where people live. Immediate flames. Smoke pouring from upper floors. A man filming from the apartment next door breaking down on camera because the war just arrived at his bedroom window. Dubai Media Office confirmed four people injured in the Palm Jumeirah incident. Fire brought under control. CNN confirmed a drone struck near the Fairmont The Palm hotel. One civilian already dead in Abu Dhabi from earlier missile debris. UAE air defenses intercepted the majority of incoming ordnance. This one got through. And this one changes everything. There is a difference between a missile intercepted at altitude, where the public sees a flash in the sky and moves on, and a drone flying at rooftop level between residential towers and detonating against the glass facade of a building people can name. The first is a statistic. The second is a video that plays on every screen on earth for the next month. The Shahed-136 flies low and slow. It does not trigger the same radar signatures as ballistic missiles. It was designed to saturate defenses by volume, to send enough that some get through. Tonight one got through in Dubai and the footage exists. Every expatriate in that building is calling their relocation consultant tonight. Every property investor who bought off-plan on the Palm is recalculating. Every global insurer who underwrote Gulf real estate is convening emergency committees to reprice sovereign risk for a country that just absorbed a suicide drone on a residential tower. Lloyd’s of London does not care whether Iran intended to hit a hotel or a military base. Lloyd’s cares that a drone hit a building and there is video. Dubai spent three decades proving that proximity to Iran did not matter. That you could build the tallest towers, the most luxurious islands, the most connected airports 150 kilometers from the IRGC’s missile batteries and it would never be relevant. Tonight a Shahed drone, the same 50,000 dollar weapon Iran mass-produces in factories outside Isfahan, flew between those towers and proved that every square meter of Dubai is within range of a weapon that costs less than a single night at the hotel it struck. Fifty thousand dollars to build. Billions in brand damage on impact. That is the exchange rate of asymmetric war. And Dubai just learned it the hard way. https://t.co/BrzGRrU3VW Még több Globál Ukrajna egyre közelebb a NATO-hoz, Putyin bosszút forral a Krími híd miatt – Háborús híreink pénteken Kész, ennyi volt: Moszkva szerint Amerika békejavaslata „abszolút elfogadhatatlan” Stratégiai lépést tett Ukrajna: komoly fordulat jön a legfontosabb ásványkincseknél February 28, 2026

Az elsődleges célpontokat nem a civilek lakóhelye, hanem sokkal inkább a katonai támaszpontok jelentették, kiemelten azok, ahol jól ismert az amerikai egységek jelenléte. Ebből pedig volt bőven:

Kuvaitban több létesítménye is van az Egyesült Államok hadseregének , jelentőségben kiemelkedik közülük a Camp Arifjan, az Ali Al Salem légibázis és a Camp Buehring.

, jelentőségben kiemelkedik közülük a Camp Arifjan, az Ali Al Salem légibázis és a Camp Buehring. Katarban az el-Udeid támaszpont a térségi irányítóközpont, ez a CENTCOM (Középső Parancsnokság) székhelye , innen irányítanak műveleteket Kazahsztántól Egyiptomig. Nagyjából 10 ezer amerikai katona állomásozik itt folyamatosan.

, innen irányítanak műveleteket Kazahsztántól Egyiptomig. Nagyjából 10 ezer amerikai katona állomásozik itt folyamatosan. Szaúd-Arábiában a Prince Sultan légibázist a légierő használta, egy 2024-es jelentés szerint valamivel több mint kétezer amerikai katonai tartózkodik a támaszponton. Itt főként a légvédelmi és logisztikai feladatokat támogatnak.

egy 2024-es jelentés szerint valamivel több mint kétezer amerikai katonai tartózkodik a támaszponton. Itt főként a légvédelmi és logisztikai feladatokat támogatnak. Az Egyesült Arab Emírségekben található az Al Dhafra légibázis, ami kulcsszerepet játszott az Iszlám Állam elleni műveletekben. Az országban Jebel Ali kikötő az amerikai hadsereg egyik legfontosabb közel-keleti logisztikai központja, itt visszatérően fogadnak akár repülőgép-hordozókat is.

ami kulcsszerepet játszott az Iszlám Állam elleni műveletekben. Az országban Jebel Ali kikötő itt visszatérően fogadnak akár repülőgép-hordozókat is. Bahreinben a haditengerészet ötödik flottájának a főhadiszállása állomásozik, ami hatalmas felelősségi területet foglal magába.

állomásozik, ami hatalmas felelősségi területet foglal magába. Jordániában kulcsfontosságú az Azarakban található Muwaffaq al Salti légibázis.

kulcsfontosságú az Azarakban található Muwaffaq al Salti légibázis. Irakban továbbra is jelen vannak/voltak néhány támaszponttal, például a kurdok lakta területen Erbilben, vagy Anbár tartományban az Ain Al Asad légibázison.

Ezeket pedig nem is kímélte a rezsim, méghozzá komoly sikerekről is beszámolhatnak. A legfrissebb, októberi kongresszusi veszteségjelentés lehangoló képet festett az amerikai védelem hatékonyságáról a térségben, kifejezetten

sok haditechnikai eszköz úgy semmisült meg, hogy Irán egyszerűen álló helyzetben bombázta le azokat.

Szinte minden egyes katonai bázis kapott az ellenséges rakétákból, a katonai szaklapokat és a közösségi médiát pedig elárasztották azok a képek, amelyek a szétlőtt támaszpontokat mutatták, gyakorta több millió dolláros radarokat megsemmisítve.

Iranian strikes on a US base in Saudi Arabia destroyed an E-3 Sentry AWACS (an important — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 29, 2026

Nyilvánvaló hibák

Nyilván jogosan merül fel a kérdés, hogy az iszlamista hatalomnak honnan voltak ennyire tűpontos információi a legfontosabb eszközök lokációjáról, de az ellenséges műveleteknek önmagukban nem lett volna szabad ettől még ennyire súlyos károkat okozniuk. A listán szereplő találatok súlyos blamát jelentenek, ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy a védelmi rendszerek nem állnak készen, hogy Irán rakétáival vagy drónjaival szemben hatékony védelmet nyújtsanak. Még aggasztóbb a felsorolás, ha figyelembe vesszük, hogy Irán kifejezetten az „olcsón sokat” elvre támaszkodik a saját katonai fejlesztéseinél. A Sahedeket Teherán ráadásul az oroszoknak is átadta, akik az ukrajnai háború tanulságai alapján továbbfejlesztették azokat, majd a kipróbált és működő technológiát visszajuttatta szövetségeséhez. Hiába a „felturbózott” verzió,

Washingtonnak Ukrajna példájából már pontosan tudnia kellett, hogy mivel állnak szemben.

US military bases in the Middle East. AFP Infographic with map showing the location of the main US military bases and facilities in the Middle East https://t.co/dgRFm4Tlbt — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2025

Az egyik legkézzelfoghatóbb következmény az lett, hogy az Egyesült Államoknak be kellett látnia, hogy bizonyos országokban egyszerűen túl veszélyes helyen vannak a katonái, lépnie kell. Irak a térségi síita milíciák, és az Iránhoz közeli fekvése miatt állandó támadási lehetőséget nyújtott, ezért 2026. szeptember 30-án kivonták a csapatokat, így itt megszűnt a jelenlét. Bagdadban ezt négynapos ünneppel üdvözölték, ugyanakkor Irak lehet a térség „állatorvosi lova”. Az országban kulcsfontosságú biztonsági szereppel bírtak az amerikai katonák, így az itteni jelenlétük – bármennyire is ellenszenves volt a kormány bizonyos szereplőinek és a lakosságnak – komoly hatást gyakorolt a stabilitásra. Amennyiben a közeljövőben az országban a biztonsági struktúra jelentős elmozdulást mutat valamelyik irányba, azt a térség többi országa is példaként tekintheti, hogy lényegében ez várhat rájuk is, ha megszabadulnak a nagyhatalom egységeitől. Hozzá kell tenni, hogy Irakban a jelentős síita lakosság miatt (az összlakosság nagyjából 65-70 százaléka az iszlám kisebbik ágának a követője) a szomszédos Irán hatalmas befolyással bír, hasonló helyzet a térség más országaiban nem állt elő. Bahreinben érzi a szunnita vezetés a legveszélyesebbnek a helyi síita lakosságot, itt nemrégiben 64 hitszónokot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt a bíróság.

Az Arab-félsziget monarchiái egyértelműen letették a garast az amerikai védelem mellett, ez a rendszer a második világháború óta épült. A világégést követően két erős hatalom maradt a térségben, a végnapjai felé közelítő Brit Birodalom, illetve az egyre nagyobb teret nyerő Egyesült Államok. Miután London megszűnt protektorként jelen lenni a térségben (más módon azért megtartotta a helyi kapcsolatait), a keletkező hatalmi űrt ezt követően Washington töltötte be. Erre több oka is megvolt: az egyik részről a Szovjetunió befolyásának kiterjesztését meg kellett akadályozni, másrészt a gazdag nyersanyag-készleteknek köszönhetően meggazdagodó térség ideális fegyvervásárló partnernek mutatkozott. A teljes kép ennél komplexebb, viszont ez a két indok már elegendő volt az amerikai katonai jelenlét növeléséhez a térségben. Az iráni iszlám forradalom, majd a Szovjetunió összeomlása ezt követően olyan helyzetet teremtett, hogy az országok versenyeztek azért, hogy Amerika hozzájuk tegyen katonai támaszpontot, ezzel garantálva a biztonságot. Az volt ugyanis az egyik megdönthetetlenek tűnő támpont, hogy

a hegemón szereplő katonai támaszpontjait vagy térségi érdekeltségeit nem merik megtámadni, mert nem akarja senki kivívni Washington haragját.

Az elmúlt több mint fél év háborúja gyökeresen írta át az eddig megdönthetetlennek gondolt alapvetéseket: az amerikai bázisok nem védelmet jelentettek, hanem sokkal inkább támadási felületet adtak. A sérthetetlenség mítoszának megrendülése egyébként még 2020-hoz vezethető vissza, amikor az iraki Ain Al Aszad bázist irániak támadták. Az Öböl legtöbb országa határozottan elutasította a részvételt a konfliktusban, sőt, hivatalosan eleinte azt is kijelentették, hogy semmilyen módon nem adnak teret más országoknak, hogy a területüket, vagy a légterüket használják Irán elleni támadásokhoz. A valóságban aztán hamar kiderült, hogy Washington jelentős mennyiségű fegyvert felhalmozott fel, itt, ezeket vélhetően be is vetették. Irán lényegében a térség védelmi-biztonsági alappillérét borította fel azzal, hogy bebizonyította:

az amerikai katonai támaszpontok egyáltalán nem sebezhetetlenek.

Ezzel pedig alapjaiban formálta újra a gondolkodást a biztonságról, ennek első kézzelfogható jelei már láthatóak.

4 years ago, today. Footage of Iranian tactical ballistic missile (TBM) strikes on American Al-Asad Airbase in Iraq following the assassination of IRGC General Qassem Soleimani after American strike in Baghdad on January 3, 2020. https://t.co/hBFMKwvOME — Clash Report (@clashreport) January 8, 2024

Drasztikus átalakulás

A jövőben a közel-keleti országoknak teljesen új védelmi-biztonsági struktúrát kell kidolgozniuk, amely az Egyesült Államokat nem zárja ki, de átalakítja a szerepköröket. Mivel Washington a kudarcok ellenére nem szűnt meg tényezőnek lenni a térségben, ezért az eddigi szövetségesei várhatóan a jövőben is igyekeznek jó kapcsolatot ápolni a Fehér Házzal. Ezt már csak a szükségszerűség is alátámasztja, mivel a gazdag monarchiák rengeteg fegyvert vásároltak az elmúlt évtizedekben a tengerentúlról, ennek leváltása vagy elképesztő pénzeket égetne el, vagy akár évtizedeken át tartó folyamat is lehet. A racionalitás éppen ezért azt követeli, hogy inkább

új stratégiát alkossanak, csak ebben már a másodhegedűs szerepe juthat az amerikaiaknak.

A legkézenfekvőbbnek az tűnik, ha a térségi együttműködéseket szorosabbra vonják. Az elmúlt egy évben kirajzolódni látszik egy tengely Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán hármasával, de ehhez további országok csatlakozása sem kizárt. Visszatérően ezt „iszlám NATO”-nak nevezik, az partnerség első próbája rögtön el is jött a jemeni húszik körüli konfliktussal. A lázadók rendszeresen támadják a szomszédos hatalmat is, a friss védelmi együttműködés tagját. Rijád partnerei óvatosan hajlandóak erőfeszítéseket tenni a szövetségesük védelme érdekében, de a fegyveres konfliktusba közvetlenül nem szeretnének beavatkozni. Az Arab-félsziget délnyugati csücskében található fejlemények egyelőre látványosan nem a szaúdiak elképzelése szerint halad, továbbra is támadják a legfontosabb infrastrukturális pontokon, miközben az általa támogatott jemeni kormányerők számára egyre inkább csúfos kudarcnak tűnik a húszi lázadók ellen indított művelet. A királyság igyekszik elérni, hogy minél több partnerét rábírja a direkt részvételre. Ennek kimenetele eldöntheti, meddig tud elmélyülni az integráció és pontosan kik tartják majd azt kellően hatékonynak a csatlakozáshoz.

Yemen: Operation “And Allah is More Severe in Power and More Severe in Punishment” [15/11/2026] Pt 2: At 11:00 p.m., the complete withdrawal of Aden forces from most of the Madaribah and al-Arah districts was confirmed, meaning that Ansarallah took full control of Al-Hijaf, Al-Adadiyah, Ras al-Arah, Khor Amira, and the rest of Jabal Kharaz. With today’s gains, Sanaa forces now control nearly 30% of the Lahij governorate. Map: [ https://t.co/Itlvrt6KIp ] — @Suriyak (@Suriyakmaps) November 15, 2026

A másik fontos tanulság egyszerre az elmúlt hónapok és az orosz-ukrán háborúban látottak együttes következménye: egyszerűen a helyi gyártásra kell támaszkodni.

A kelet-európai ország az oroszok elleni stratégiája részeként a külföldi segítség, és a vásárlások helyett egyre inkább a saját fejlesztésekre koncentrált, a drónok terén ma minden kétséget kizáróan a világ élvonalába tartoznak, ezt bizonyítja a krími híd elleni akció is. Ez a tapasztalat pedig könnyen értékesíthető. Európában NATO-tagállamok sora kötött már együttműködési szerződést Kijevvel, visszatérően ennek lényege, hogy az ukrán vagy közös technológiát legyártsák a frontvonaltól távol, elméletben védett helyen, hogy később innen juttassák vissza a termékeket a háborúban álló országba. Az elmúlt évek eseményei azt a következtetést engedik, hogy ez sem „életbiztosítás”, több nyugati hírszerző ügynökség készülődő orosz szabotázsakciókat emleget az üzemek ellen, és néhány ilyet beavatkozást már tapasztalni is lehetett.

Mégis, ugyanezzel a megoldással próbálkozhatnak a Közel-Keleten is, némileg más módon: az ukrajnai háborúban nem akarják a semlegességüket elveszíteni, de a tudás kellhet, éppen ezért itt is megjelenhetnek Kijev fejlesztései, de úgy, hogy az ne tűnjön egyértelműen Ukrajna támogatásának. Itt érdemes visszatérni ahhoz, hogy az Egyesült Államok nem tudott megfelelő védelmet kiépíteni a legfontosabb támaszpontjai köré:

ez egy rendkívül súlyos mulasztásnak tűnik.

A konfliktus első napjaiban körbejárta a közösségi médiát, ahogy egyszerű Sahed-drónok csapódnak be a bahreini támaszpont kulcsfontosságú radarjaiba. Ezek ellen Kijev már nagyon hatékony többrétű védelmet dolgozott ki, a naponta százas nagyságrendben érkező drónok döntő többségét meg tudják semmisíteni. Hasonló egyértelműen hiányzott az Öbölben.

Not only ballistic missiles. The video shows Iranian Shahed-type long-range OWA-UAV striking the US-operated Naval Support Activity Bahrain. Apparently, the target was a radar system located on the territory of the facility. https://t.co/xmom2fZF9N — Status-6 (@Archer83Able) February 28, 2026

Annyi bizonyos, hogy az Egyesült Államok térségi szerepe gyökeresen megváltozik, és Washingtonnak, valamint a helyi szövetségeseknek is alapjaiban kell újragondolni a regionális biztonsági helyzetüket. A nyugati nagyhatalom a katonai mellett egyelőre nagyon súlyos presztízsveszteséggel kénytelen szembenézni, és ez messzemenő következményekkel járhat. Ahogy az iraki példa mutatja, hogy a katonai jelenlét csökkenése reális forgatókönyvnek tűnik, ezzel az amerikai hatalom-kivetítési központok szerepe is átalakulhat. Az Arab Gulf States Institute (AGSI) négy lehetséges forgatókönyvet vázolt fel Washingtonnak a térség jövőjére vonatkozóan:

Az Egyesült Államok hatalmas, de rendkívül megerősített bázisokra zsúfolja be a képességeit. Ez a védelmi személyzet és a költséghatékonysági szempontokat nézve logikusnak tűnhet, ugyanakkor az ellenséges erők számára rendkívül vonzó célpontot jelentene.

Ez a védelmi személyzet és a költséghatékonysági szempontokat nézve logikusnak tűnhet, ugyanakkor az ellenséges erők számára rendkívül vonzó célpontot jelentene. A második lehetőség éppen ennek az ellenkezője, vagyis kisméretű bázisokra és a távoli támaszpontok megnövekedet logisztikai szerepére támaszkodna inkább. Mindez választ adna az ellenséges erők célpontkeresési ambícióira, egy adott telephely elvesztése kisebb operatív költségekkel járna, ugyanakkor növeli a költségeket.

Mindez választ adna az ellenséges erők célpontkeresési ambícióira, egy adott telephely elvesztése kisebb operatív költségekkel járna, ugyanakkor növeli a költségeket. Az amerikai erők a hozzáférési taktikára is válthatnak, vagyis nem állandó jelenlétet alakítanak ki, hanem egyes helyi támaszpontokon vannak ideiglenesen jelen. Ezzel a fogadó országnak nagyobb beleszólása van az Egyesült Államok térségi lehetőségeinek korlátozásába, miközben a saját védelmi képességük megerősítése kulcsfontosságú.

Ezzel a fogadó országnak nagyobb beleszólása van az Egyesült Államok térségi lehetőségeinek korlátozásába, miközben a saját védelmi képességük megerősítése kulcsfontosságú. A negyedik lehetőség, hogy az amerikai támaszpontok biztonságosabb helyekre húzódnak vissza, például Izraelbe, ahonnan irányítják a térségi műveleteket. Ennek veszélyei között van, hogy továbbra is Irán hatótávolságán belül lennének, valamint kitettelek lennének a helyi politikai döntéseknek.

Bármelyik megoldással számol a jövőben a Pentagon, az komoly kompromisszumokat fog megkövetelni az amerikai erőktől. Ezt

a döntést a közeljövőben meg kell hozni, ugyanis ehhez kell igazítani a térségi újjáépítést is.

Ennek nehézségeit adja, hogy a legtöbb jelentés szerint az Egyesült Államok az Irán elleni művelettel jelentős rakétakészleteket „égetett el”, ezek visszapótlása éveket vehet igénybe. Mindez azt jelenti, hogy átmenetileg a védelmi képességei jelentős csökkenést szenvednek el a térségben. A másik gond, hogy mindkét program súlyos dollármilliárdokat emészthet fel, egyáltalán nem egyértelmű, hogy az újjáépítésre és a gyártókapacitás növelésére egyaránt szánnak elegendő pénzt, itt priorizálnia kell a döntéshozóknak.

Az AGSI szakértője, John Calabrese egyébként úgy véli, hogy

párhuzamos folyamatok indulhatnak be a Közel-Keleten az amerikai jelenléttel kapcsolatban.

Vélhetően Washington át fogja strukturálni a térségi jelenlétét – elsősorban szétszórt rendszerekre támaszkodva – miközben a helyi hatalmak a saját lehetőségeikre támaszkodva igyekeznek függetleníteni magukat az amerikai biztonsági garanciáktól való függéstől. Mindez addig vonzó lehet Washingtonnak, ameddig ez nem jelent elfordulást a fegyverrendszereitől, ám éppen a szaúdi példa mutatja a kínai technológiára támaszkodó saját ballisztikus rakéták kifejlesztésénél, hogy ez sem tarthat örökké.

Címlapkép forrása: Tech. Sgt. Leah Ferrante via Wikimedia Commons