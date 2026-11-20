Az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja a Mehr hírügynökségnek nyilatkozva fejtette ki álláspontját.

Kovszari vezérőrnagy kijelentette, hogy az amerikai vezetésnek fel kell számolnia nyugat-ázsiai jelenlétét, és vissza kell húzódnia a térségtől mintegy 12 ezer kilométerre fekvő saját régiójába.

A politikus úgy véli, az Egyesült Államok valójában már nincs abban a helyzetben, hogy nyíltan konfrontálódjon Iránnal. Ezt szerinte jól mutatja Washington kiszámíthatatlan kommunikációja is, mivel az amerikaiak hol szárazföldi beavatkozásról, hol pedig a Hormuzi-szoros megnyitásáról beszélnek.

Kovszari arra is kitért, hogy miközben az Egyesült Államok az iráni atomprogram elleni csapásokkal fenyegetőzik, ezzel párhuzamosan az ország teljes elszigetelését tervezi egy átfogó gazdasági, szárazföldi, légi és tengeri blokád révén.

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