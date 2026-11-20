Az Emmanuel Macron vezette elnöki hivatal egyik tisztviselője, aki ismeri annak a tegnapi telefonbeszélgetésnek a részleteit, amelyet az amerikai elnök folytatott az európai vezetőkkel, a Jevropejszka Pravda brüsszeli tudósítójának nyilatkozott.

A tisztviselő leszögezte, hogy Trump egyáltalán nem kérte az uniós állam- és kormányfőket a katonai támogatás korlátozására vagy beszüntetésére.

Arra a kérdésre, hogy elhangzott-e ilyesféle kérés amerikai részről, a Pravda forrása úgy felelt, hogy ez az állítás "nem információ, hanem hazugság".

A francia tisztviselő elmondása szerint arra sem emlékezett, hogy Trump ugyanezen beszélgetés során arra kérte volna Friedrich Merz német kancellárt, hogy hívja fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Amikor az újságírók a sencseni csúcstalálkozó koreográfiájáról és Trump Putyinnal kapcsolatos kijelentéseiről kérdezték, a forrás az európaiak eltökéltségét hangsúlyozta.

A párizsi elnöki hivatal munkatársa kiemelte, hogy bármi is történjék Moszkvában, Washingtonban vagy akár Pekingben, a kontinens országait a közös európai érdekek vezérlik. Hozzátette, hogy bár sokan gyors összeomlásra számítottak, Ukrajna öt évnyi háború után is kitart, harcol, ellenáll, és van jövője.

A Politico korábban arról számolt be, hogy amikor Trump tegnap bekapcsolódott az Ukrajnát támogató koalíció ülésébe, megkérdőjelezte az Ukrajnára fordítandó további katonai kiadások értelmét. Alexander Stubb finn elnök felidézte, hogy az amerikai elnök a Kínából hazafelé tartó repülőgépéről hívta fel a találkozó résztvevőit. Stubb szerint Trump arról beszélt, hogy a háborút le kell zárni, így Európa más dolgokra fordíthatná a pénzét.

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