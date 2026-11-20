A német fővárosban találkoztak Európa vezető hatalmainak vezetői Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol javaslatokat fogalmaztak meg az orosz-ukrán háború lezárása felé vezető úthoz. A legfontosabb kezdeményezés a téli energiaszünet és a fekete-tengeri gabonafolyosó megvalósítása.

Az ellenségeskedés beszüntetése felé tett első lépésként a vezetők felszólították Oroszországot, hogy vállalja az energiaszünetet a téli időszakra

– jelentették ki.

A Koalíció a globális élelmiszer-biztonság szempontjából kulcsfontosságúnak találja, hogy a hidegebb hónapokban garantálni tudják a gabonaszállító hajók zavartalan közlekedését a Fekete-tengeren. Hangsúlyozták, emellett, hogy az energiaszünet kulcsfontosságú, főleg, mivel Moszkva az állandó támadások ellenére csekély sikert könyvelhet el a frontvonalon.

Ezen felül néhány további témában is döntöttek:

Megerősítették az elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett , különösen az ellenséges rakéták elfogása terén.

, különösen az ellenséges rakéták elfogása terén. További támogatásokat nyújtanak Kijevnek , ez pénzügyi és katonai szinten is több tízmilliárd eurót jelent.

, ez pénzügyi és katonai szinten is több tízmilliárd eurót jelent. Kiállnak Ukrajna biztonsági garanciáinak szükségessége mellett.

Közös tárgyalásokat javasolnak Ukrajna és Oroszország között az Egyesült Államok és Európa részvételével.

Ukrajna és Oroszország között az Egyesült Államok és Európa részvételével. Fenntartják a szankciókat és a befagyasztva tartják az orosz vagyont , ameddig éles változás nem áll be Moszkva politikájában.

, ameddig éles változás nem áll be Moszkva politikájában. Folytatják a nyomásgyakorlást az orosz gazdaságon, kiemelt figyelemmel a kritikus szektorokra.

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