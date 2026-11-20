A Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által kidolgozott keretrendszer egységes szempontok alapján teszi lehetővé a kiemelt fontosságú ásványkincsek listájának összeállítását. A módszertan arra is kiterjed, hogy az állam pontosan felmérhesse a nyersanyagok és a feldolgozott ásványi termékek ellátási láncaiban esetlegesen felmerülő fennakadások kockázatát.

Az új szabályozás a fémércekre, az országos jelentőségű nemfémes ásványokra, valamint ezek értékes összetevőire vonatkozik. A szakemberek e szempontrendszer alapján döntenek majd arról, hogy mely erőforrások kerüljenek fel a stratégiai és kritikus nyersanyagok listájára, továbbá ennek segítségével elemzik,

milyen hatással lenne az ukrán gazdaságra az adott nyersanyagok vagy feldolgozott termékek hiánya.

A kockázatértékelések eredményei közvetlenül megalapozzák majd azokat az intézkedéseket, amelyekkel az ellátási zavarok megelőzhetők és kezelhetők. A döntéshozók szerint az egységes kritériumok bevezetése jelentősen növeli a bányászati ágazat átláthatóságát, a befektetőknek pedig nagyobb tervezhetőséget biztosít a kitermelési és feldolgozási projektek előkészítésekor.

Vitalij Kindrativ gazdasági és környezetvédelmi miniszterhelyettes a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a folyamatos ipari termeléshez elengedhetetlen a megbízható nyersanyagellátás. Mint fogalmazott, az egységes módszertan nemcsak a feldolgozóipar számára nélkülözhetetlen erőforrások és a legsúlyosabb ellátási kockázatok azonosításában segít, hanem a bányászati beruházásokat tervező vállalatoknak is világos, átlátható feltételeket teremt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 06. Ez lehet Donald Trump mesterterve: mindennél értékesebb kincseket rejt Ukrajna

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio