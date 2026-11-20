A tájékoztatás szerint a "jogosulatlan hozzáférés" egy külső szolgáltató által üzemeltetett honlapot ért.
Az incidens a minisztérium központi irodájának és a külföldi képviseleti szervek munkatársainak nevét és szolgálati elérhetőségeit tartalmazó adatokat érintette.
A hackertámadás a Microsoft cég internetes szoftvereinek világméretű leállásakor történt. A biztonsági incidenst november 13-án fedezték fel, és haladéktalanul szembe szálltak vele a külső szolgáltató közreműködésével. A történteket a törvényi előírásoknak megfelelően jelentették a kiberbiztonsági szövetségi hivatalnak és az adatvédelmi hatóságnak.
A szakértők értékelése szerint az adathalászok betekintést nyertek a dolgozók nevét és szolgálati elérhetőségeit tartalmazó adatbázisokba, de ezen felül nem szivárogtak ki állampolgári személyes adatok.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy "nagyon komolyan" veszik a történteket.
Az osztrák külügyminisztériumot többször érték már kibertámadások.
2020 januárjában olyan súlyos támadás történt, amely egy hónapon át elhúzódott. 2022 áprilisában pedig adathalász e-mailekkel végrehajtott támadások történtek.
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