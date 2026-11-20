A lap szerint Trump arra biztatta az európai hatalmakat, hogy kössenek megállapodást a Kremllel, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök is „békére vágyik”. A megszólalók szerint kiemelte, hogy a konfliktus lezárásával a Kijevnek adott összegeket a saját fejlesztéseikre és a gazdaságukra költhetik el. Az optimista hangvételnek ellentmond, hogy Putyin találkozott Trumppal a kínai Sencsenben, majd sajtótájékoztatót adott, ahol nyoma sem volt a békés hangnemnek.

Bosszút ígért Ukrajnának a Krími híd miatt, kizárta a tűzszünet lehetőségét.

A lap szerint az amerikai elnök éppen az Air Force One fedélzetén utazott, amikor telefonon keresztül jelentkezett be az európai békemegbeszélésekhez. A veje, Jared Kushner ugyanis Berlinben tartózkodott, hogy az európaiakkal tartson megbeszélést. Trump azt az információt adta át, hogy az orosz vezető már „kezd belefáradni a háborúba”, ezért most nyitott annak lezárására. Steve Witkoff az amerikai elnök különmegbízottja szerint „utasításokat adott nekik” az elnök a háború lezárására.

Amit a mai telefonhívás során hallottam tőle, az az volt, hogy ugyanezeket az elveket említette a másik két vezetőnek is, akikkel találkozott

– jelentette ki Trump embere.

Az európai hatalmak nyitottak a tárgyalásra, de további felfegyverzésről biztosították Ukrajnát.

Kérdés, hogy az amerikai kijelentések mennyire állak összhangban Putyin nyilatkozatával, ahol nem mutatta nyomát az említett „békére való nyitottságának”. „Fájdalmas” választ ígért Ukrajnának, valamint ismét elmondta a sajátos értelmezését a háború kirobbanásával kapcsolatban. A követelései aligha változtak, például ragaszkodik a Donbász teljes területéhez.

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