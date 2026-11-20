Sorsdöntő javaslat Oroszországnak: itt van Európa béketerve
Berlinben találkozott a Tettre készek koalíciója, ahol Ukrajnával közösen fogalmaztak mg javaslatokat Oroszországnak tűzszünethez – közölte az Ukrinform.
Összeomlott Oroszország jelképe: hiába Moszkva minden ígérete, évekig tarthat a helyreállítás
Megsemmisítő csapást mértek az ukrán fegyveres erők a Krími hídra, amelynek következtében összeomlott a közúti szakasz tartóíve, és megrongálódott a vasúti pálya is. A Defence Express utánajárt, mennyi időt vehet igénybe, ha Moszkva ígéreteit betartva valóban visszaépítik az átkelőt, ami valóságos jelkép Oroszországban.
Rakétazápor zúdult Ukrajnára
Az éjszaka folyamán Oroszország számos drónnal és rakétával támadt rá Ukrajnára, a beszámolók szerint Kijevet, Vinnicját, Harkivot és Lvivet is érintik a műveletek. A hajnali órákig három fővárosi híd megrongálódását jelentették, valamint legalább hárman meghaltak, többen megsebesültek.
Putyin Tádzsikisztánba ért
Dusanbéba látogatott Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai látogatását követően. A várakozások szerint a kétnapos találkozón fontos témákat fognak megvitatni az együttműködésről Emomali Rahmon tádzsik elnökkel.
(TASzSz)
Kimondta az európai vezető: csak egyetlen módon érhető el a béke Ukrajnában
Alexander Stubb finn elnök szerint a legmagasabb szintű személyes találkozó nélkül nem lehet békét teremteni az orosz-ukrán háborúban – írja az RBK Ukraine.
Trump üzent Európának: szerinte Putyin belefáradt a háborúba, miközben az orosz vezető Ukrajna bombázásáról beszélt
A Washington Postnak több forrás is nyilatkozott, szerintük Donald Trump amerikai elnök növeli az erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Hidakat támadnak az oroszok Kijevben
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az oroszok az ukrán főváros hídjait támadják, amelyek átívelnek a Dnyeper felett. A jelentések szerint a támadásban több átkelő is megrongálódott. Ukrajna a hét elején lerombolta Oroszország egyik legfontosabb jelképét, a Krími hidat, Putyin megtorlást lengetett be.
(TASzSz)
Vegyipari központokat támadtak az ukrán drónok
November 20-ra hajnalra a ukrán drónok támadtak meg egy vegyi üzemet Oroszország Szmolenszki megyéjében. A találatokról egyelőre csak a közösségi médiában számoltak be, a jelentések szerint nagyjából éjfél körül robbanásokat és hatalmas tüzet regisztráltak. A célba vett üzemben műtrágyákat, ammóniát és más nitrogén alapú vegyszereket és alkatrészeket gyártanak, amely az orosz háború erőfeszítésekhez is hozzájárul.
Itt lehet az áttörés a háború lezárása felé: Oroszország elfogadhatja Ukrajna egyik legfontosabb követelését
Ukrajnának az észak-atlanti szövetség kollektív védelmi elvéhez, vagyis a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákra van szüksége, és ezt az elgondolást Oroszország is elfogadhatónak tartja – jelentette ki Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja egy berlini sajtótájékoztatón.
Napirendre kerülhet Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz, Putyin bosszút forral a Krími híd miatt – Háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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