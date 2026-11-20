Az orosz külügyminisztérium szerint teljesen borítaná az Ukrajnáról szóló jövőbeli béketárgyalásokat, ha azokon Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is részt venne. Moszkva semmiképp nem szeretné, ha Kaja Kallas is részt venne a közelgő orosz-európai tárgyalásokon.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján

teljesen alkalmatlannak nevezte Kallast a tárgyalásokon való részvételre.

Indoklásában a politikus több korábbi nyilatkozatát is felidézte, amelyek szerinte egyértelműen bizonyítják az uniós tisztviselő oroszellenességét.

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy

ha Brüsszelben valóban egy ilyen tárgyalópartnert szánnak Oroszországnak, az világosan megmutatja, milyen eredményt várnak a párbeszédtől.

Zaharova úgy látja: ha Kallas is részt venne a béketárgyalásokon, egészen biztosan, szándékosan borítaná azokat.

Kaja Kallas még a hónap elején szögezte le, hogy Moszkvának nincs beleszólása abba, ki képviseli az Európai Uniót az orosz–ukrán béketárgyalásokon. Bár tisztában van vele, hogy az orosz fél nem látja szívesen, hangsúlyozta, hogy nem a saját nevében, hanem mind a huszonhét tagállam megbízásából szólal fel. A főképviselő korábban azt a feltételt szabta, hogy az érdemi egyeztetések megkezdése előtt Oroszországnak bele kell egyeznie az ukrajnai tűzszünetbe, és engedményeket kell tennie.

Forrás: Reuters

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