Az orosz vezetés az EU-3 (vagyis Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság) számára meghívót küldött, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.

Látható volt, hogy Kínában az elnök [Vlagyimir Putyin] kiemelte döntésünket, hogy meghívjuk az európai trojka képviselőit Moszkvába – ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket jelenleg fontolgatunk, és amelyek előkészítés alatt állnak

– jelentette ki Rjabkov.

A „trojka” megnevezés nem véletlen, ez ugyanis utal az orosz háromlovas fogatra, amely a diplomáciai „szakzsargonban” olyan delegációt vagy döntéshozó testületet jelöl, ami három egyenrangú szereplőből áll össze. Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben jelentette ki, hogy az európai vezetőknek meghívást küld, hogy megismerje az álláspontjukat az ukrajnai háború lezárásáról.

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