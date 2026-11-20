Az amerikai lap beszámolója szerint Washington jelenleg két forgatókönyvet mérlegel a háború lezárására - ezeket pedig Oroszországgal is ismertették a közelmúlt tárgyalásain.

Az első opció értelmében az ukrán csapatoknak ki kellene vonulniuk a Donyec-medence még Kijev által ellenőrzött részeiről, amiért cserébe az ország teljes jogú NATO-tagságot kapna. A második javaslat a harcok beszüntetését irányozza elő a jelenlegi frontvonal mentén. Ebben az esetben Ukrajna nem lépne be a katonai szövetségbe, hanem az Egyesült Államoktól és az európai szövetségesektől kapna biztonsági garanciákat.

A WSJ értesülései szerint Moszkva számára egyik forgatókönyv sem elfogadható.

Oroszország azt követeli, hogy vegyék ki az ukrán alkotmányból a NATO-csatlakozási törekvésekre vonatkozó passzust, emellett elutasítanak minden olyan megoldást, amely NATO-hoz hasonló védelmi garanciákat jelentene Ukrajna számára.

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