Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a katonai és kormányzati tisztviselőkkel tartott egyeztetése után közölte, hogy az éjszaka folyamán Oroszország több mint 400 drónt és 110-nél is több rakétát – köztük 27 ballisztikus rakétát – indított útnak.

Az államfő különösen aljasnak nevezte a most alkalmazott orosz taktikát, mivel a rakétákat több hullámban, 20-30 perces szünetekkel lőtték ki.

Ezzel Zelenszkij szerint a tűzoltók és a mentőegységek dolgát, valamint a romok eltakarítását akarták megnehezíteni. Az áldozatok többsége is akkor vesztette életét, amikor a szakemberek már az első becsapódások okozta károkat mérték fel, és ekkor csaptak le az újabb rakéták.

A támadás célpontjai az elnök elmondása szerint kizárólag polgári létesítmények voltak. A csapások energetikai központokat, a Dnyeper folyón átívelő hidakat, vasúti csomópontokat és lakóházakat értek. Különösen érzékeny veszteség, hogy találat ért olyan alállomásokat és távvezetékeket is, amelyek az atomerőművek működéséhez, illetve az Európai Unióval fenntartott villamosenergia-hálózati összeköttetéshez nélkülözhetetlenek. A helyreállítási munkálatok már minden olyan régióban megkezdődtek – többek között Kijev, Odessza, Szumi, Harkiv és Dnyipro térségében, valamint a nyugati megyékben –, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi - mondta el az elnök.

Az ukrán légvédelem összesen 79 cirkálórakétát semmisített meg, a védekezésben pedig a földi egységek mellett az F–16-os, a Mirage és a MiG vadászgépek is hatékonyan vettek részt.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin ezzel a demonstratív támadással a gyenge eredményeket hozó kínai tárgyalásait, a világ újrafelosztására irányuló törekvéseinek kudarcát, valamint az orosz hadsereg fronton tapasztalható, egész évben nem látott gyenge pozícióit próbálja ellensúlyozni.

Az ukrán elnök ezért utasította a külügyminisztériumot, hogy vegye fel a kapcsolatot a szövetségesekkel az ígért légvédelmi csomagok szállításának felgyorsítása érdekében, a védelmi miniszterrel pedig külön egyeztetett az amerikai PAC–2 és PAC–3 típusú légvédelmi rakéták mielőbbi beszerzéséről a Pentagonon keresztül.

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