Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója a Telegramon közölte, hogy a hajót két drón találta el, mintegy három tengeri mérföldre az orosz tengeri határtól. A támadás tényét a finn külügyminisztérium is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az öböl keleti részén, a Gogland-szigettől nyugatra fekvő nemzetközi vizeken észleltek csapást egy orosz kereskedelmi hajón. Moszkva nem közölt további részleteket, Kijev pedig egyelőre nem kommentálta az esetet.
A kormányzó beszámolója szerint a térséget – ahol Oroszország legnagyobb balti-tengeri kikötői találhatók – szélesebb körű dróntámadás is érte, a légvédelem összesen 80 ukrán drónt lőtt le. Nem ez az első ilyen eset a régióban, mivel korábban a Kijevtől több mint ezer kilométerre északra fekvő Uszty-Luga kikötőjét érte találat. A csapás tüzet okozott és megrongálta az ottani energetikai infrastruktúrát, bizonyítva, hogy Ukrajna a határától távoli célpontokra is képes csapást mérni.
A támadás jelentőségét az adja, hogy a balti-tengeri kikötők létfontosságúak az orosz nyersolaj és a kőolajtermékek kivitele szempontjából.
Szerepük az üzemanyag-kereskedelemben azután értékelődött fel még inkább, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök októberi megállapodása lehetővé tette Oroszország számára a gázolajexport részleges újraindítását. A kiviteli tilalom részleges feloldása után az első gázolajszállító tartályhajó októberben futott ki Primorszk kikötőjéből.
Az útvonal a gabonaszállításban is egyre nagyobb szerepet kap, miután a harcok mind a dél-oroszországi, mind az ukrán tengeri kereskedelmet akadályozzák. Az Azovi- és a Fekete-tengeri kikötők forgalmának összeomlása miatt októberben már a balti kikötők bonyolították le az orosz tengeri gabonaexport 65,3 százalékát, ami éves összevetésben a forgalom 8,7-szeres növekedését jelenti. Ebben a hónapban Uszty-Luga volt az ország legnagyobb gabonaexportáló kikötője 684 ezer tonnás forgalommal.
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