Legalább két ember életét vesztette, nyolcvanhárman pedig megsebesültek az Ukrajnát ért legutóbbi orosz légitámadásokban. A november 21-i helyi hatósági jelentések szerint a legsúlyosabb csapás Krivij Rih városát érte, ahol a rakéta- és dróntámadások komoly pusztítást végeztek - tudósított a Kyiv Independent.

A legújabb csapásokat egy előző napi, november 20-i nagyszabású támadássorozat előzte meg, amelynek során az orosz erők az energetikai infrastruktúrát, lakóépületeket és hidakat vettek célba országszerte. A bombázások a szombatra virradó éjszaka is folytatódtak. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország három ballisztikus rakétát, valamint 148 drónt indított, amelyek közül 87 sugárhajtású volt. Az ukrán légvédelemnek 117 drónt, köztük 67 sugárhajtású eszközt sikerült lelőnie vagy elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítania. Becsapódásokat tizenkilenc helyszínen rögzítettek, míg a megsemmisített célpontok lehulló roncsai kilenc helyen okoztak károkat.

A legsúlyosabb veszteségek a Dnyipropetrovszki területen található Krivij Rih városát érték.

Olekszandr Hanzsa kormányzó közlése szerint itt két ember, köztük egy hétéves kisfiú vesztette életét, és legalább ötvennyolcan – köztük további gyermekek – megsebesültek. A támadásokban lakóházak, egy kórház, egy étterem, garázsok és járművek mellett az infrastruktúra is megrongálódott. November 21-én reggel még huszonnyolc sérültet ápoltak kórházban.