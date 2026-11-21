Irán kész tárgyalásokat folytatni a Egyesült Államokkal a Hormuzi-szoros újranyitásáról, véget vetve ezzel a jelenlegi "sem háború sem béke" állapotnak - közölte Abbász Aragcsi külügyminiszter az iráni médiának adott interjúban. A nyilatkozattal egy időben viszont újabb incidens történt a szorosban, miután találat ért egy tartályhajót az ománi Haszab várostól 11 tengeri mérföldre szombaton - közölte az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Ügynöksége. Az ismeretlen lövedék a hajó tatját érte.

Aragcsi rámutatott, hogy továbbra is él a szorossal kapcsolatos kétnapos iráni javaslat. Enne értelmében Washington az első napon teljesíti kötelezettségeit, beleértve az Irán ellen bevezetett szankciók feloldását,

Teherán pedig a második napon újra megnyitja a szorost és megkezdi a tárgyalásokat Washingtonnal.

A Hormuzi-soros újranyitásával kapcsolatos iráni terv eredetileg hétnapos volt, ezt kétnaposra rövidítették. Abbász Aragcsi azt mondta,

az Egyesült Államok még nem reagált a tervre, de a javaslat még érvényes, ha a washingtoni vezetés valóban komolyan gondolja a megállapodást Teheránnal.

Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, a Hormuzi-szoros mindaddig zárva marad, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti az iráni feltételeket.

Rámutatott, az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásnak fenntarthatónak kell lennie és meg kell akadályoznia a visszatérést a háborúhoz. Hozzátette: Irán továbbra is bízik abban, hogy diplomáciai úton véget vethet az Egyesült Államokkal vívott háborúnak.

Újabb incidens a Hormuzi-szorosban

Az iráni külügyminiszter békülékeny hangnemének ellentmond, hogy szombaton találat ért egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban az ománi Haszab várostól 11 tengeri mérföldre. Az ismeretlen lövedék a hajó tatját érte.

A szervezet jelentése szerint nem kaptak értesítést sérülésről és nem tudni környezeti kárról.

Haszab az Ománhoz tartozó Muszandam-félszigeten fekszik, a Hormuzi-szoros bejáratánál, amelyen a globális nyersolajforgalom ötöde haladt át a közel-keleti háború februári kirobbanása előtt.

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