Nagy-Britanniában is gyárthatnak ukrán tervezésű drónokat, erről állapodott meg szombaton Kijevben Wes Streeting brit védelmi miniszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az egyezmény értelmében Ukrajna brit területen létesíthet dróngyártó üzemeket, a pénzügyi hátteret pedig a héten bejelentett 500 millió fontos katonai csomag adja. London ennek részeként még idén ezer rövid hatótávolságú légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának, emellett ezer olyan nagy hatótávolságú támadó drónt is átad, amely ezer kilométernél távolabbi célpontokat is elérhet. Streeting kijevi látogatásán úgy fogalmazott, hogy Winston Churchill óta egyetlen európai vezető sem tett többet népe és a kontinens szabadságáért, mint Zelenszkij. A brit védelmi tárca egyúttal megerősítette, hogy London évi 3 milliárd font katonai segélyt nyújt Ukrajnának.

Ukrán tervezésű drónok nagy-britanniai gyártásáról állapodott meg szombaton Kijevben Wes Streeting brit védelmi miniszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás alapján Ukrajna Nagy-Britanniában létesíthet dróngyártó üzemeket, ezzel is bővítve gyártási kapacitásait.

A tárca szerint a szombaton aláírt ipari egyezmény pénzügyi alapját az az 500 millió fontos (223 milliárd forintos) katonai finanszírozási csomag képezi, amelyet Nagy-Britannia a héten jelentett be Ukrajna számára.

A csomag keretében London még az idén 240 millió font (több mint 107 milliárd forint) értékben szállít ezer rövid hatótávolságú légvédelmi rakétát indítóállásokkal és radarrendszerekkel együtt az ukrán fegyveres erőknek.

A Downing Street bejelentette azt is, hogy Nagy-Britannia 260 millió font értékben ezer nagy hatótávolságú támadó drónt is szállít Ukrajnának. Ezek a fegyverek ezer kilométernél nagyobb távolságra lévő célpontok ellen is bevethetők.

Ebben a katonai segélycsomagban tengeri, logisztikai és felderítő drónok, valamint kommunikációs eszközök és elektronikus hadviseléshez szükséges berendezések is szerepelnek.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Wes Streeting, a tárca vezetője szombati kijevi látogatásán tett nyilatkozatában úgy fogalmazott: Winston Churchill egykori brit miniszterelnök óta nem volt olyan európai vezető, aki többet tett volna népe, hazája és az egész kontinens szabadsága érdekében, mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Szombati ismertetésében a minisztérium megerősíti, hogy a brit kormány évi 3 milliárd font katonai segélyt nyújt Ukrajnának.