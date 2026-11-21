Rutte: a NATO készen áll megvédeni Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét
A NATO készen áll megvédeni Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét
- jelentette ki Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára szombaton Varsóban, miután előző nap orosz rakéták és egy feltehetően sugárhajtású drón hatolt be a lengyel légtérbe.
A főtitkár a lengyel légtér súlyos megsértésének nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy a NATO vizsgálja az incidens körülményeit.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a NATO európai erőinek főparancsnoka minden szükséges intézkedést megtesz a szövetség védelmi és elrettentő képességeit fenyegető esetleges veszélyek azonosítására, és szükség esetén módosítják a védelmi intézkedéseket.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy megismétlődhetnek-e a légtérsértések, Rutte kijelentette:
Nem tudom megjósolni, hogy történnek-e újabb hasonló esetek, de azt határozottan garantálhatom, hogy a NATO készen áll megvédeni Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét.
(Forrás: MTI)
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Két ember meghalt az éjszakai orosz támadásokban
Legalább két ember életét vesztette, nyolcvanhárman pedig megsebesültek az Ukrajnát ért legutóbbi orosz légitámadásokban. A november 21-i helyi hatósági jelentések szerint a legsúlyosabb csapás Krivij Rih városát érte, ahol a rakéta- és dróntámadások komoly pusztítást végeztek - tudósított a Kyiv Independent.
A legújabb csapásokat egy előző napi, november 20-i nagyszabású támadássorozat előzte meg, amelynek során az orosz erők az energetikai infrastruktúrát, lakóépületeket és hidakat vettek célba országszerte. A bombázások a szombatra virradó éjszaka is folytatódtak. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország három ballisztikus rakétát, valamint 148 drónt indított, amelyek közül 87 sugárhajtású volt. Az ukrán légvédelemnek 117 drónt, köztük 67 sugárhajtású eszközt sikerült lelőnie vagy elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítania. Becsapódásokat tizenkilenc helyszínen rögzítettek, míg a megsemmisített célpontok lehulló roncsai kilenc helyen okoztak károkat.
A legsúlyosabb veszteségek a Dnyipropetrovszki területen található Krivij Rih városát érték.
Olekszandr Hanzsa kormányzó közlése szerint itt két ember, köztük egy hétéves kisfiú vesztette életét, és legalább ötvennyolcan – köztük további gyermekek – megsebesültek. A támadásokban lakóházak, egy kórház, egy étterem, garázsok és járművek mellett az infrastruktúra is megrongálódott. November 21-én reggel még huszonnyolc sérültet ápoltak kórházban.
Az utolsó szalmaszálba kapaszkodva csatlakozna Európa a tárgyalásokhoz, újabb támadások érték Ukrajnát - Háborús híreink szombaton
Fordulat történt az orosz-ukrán tárgyalásokban, miután az orosz TASS jelentése szerint Oroszország meghívót küldött három kulcsfontosságú európai országnak az ukrajnai békéről szóló tárgyalásokra. Boris Pistorius német védelmi miniszter arra szólította fel az európai vezetőket, hogy fogadják el a moszkvai meghívást, és kezdjék meg a tárgyalásokat. Franciaország azt közölte, hogy az európaiak pozitívan válaszolnak Putyin meghívására, de csak akkor, ha garantált a teljes körű részvételük az ukrajnai egyeztetéseken.
Moszkva ugyanakkor kikötéseket is tett: Zaharova szerint az orosz külügyminisztérium úgy látja, hogy Kaja Kallas uniós biztonságpolitikai főképviselő részvétele romba döntené a jövőbeli tárgyalásokat.
Az éjszaka eközben tovább folytatódtak a támadások.
Két ballisztikus rakéta csapódott egy étterem parkolójába Krivij Rih belvárosában, két ember meghalt, köztük egy hétéves kisfiú, 21-en megsérültek.
Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:
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A Wall Street Journal értesülése szerint Witkoff és Kushner két amerikai béketervet terjesztett elő, Moszkva pedig azonnal elutasította mindkettőt.Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes teljesen elfogadhatatlannak nevezte az ukrajnai NATO-típusú védelmet, a tárgyalási ajtót ugyanakkor nyitva hagyta.
- Az ukrán erők megtámadták a Krími hidat, a Defence Express elemzése szerint leomlott a közúti szakasz íve, a vasúti pálya megsérült. A helyreállítás évekig tarthat. Az orosz megtorlás Kijevet, Vinnicját, Harkivot és Lvivet érte, Zelenszkij szerint nyolcan haltak meg és csaknem harmincan megsérültek.
- Orosz rakéták és egy drón lengyel területet is eltaláltak, sérülés nem történt. Varsó szándékos provokációnak minősítette a csapást, mert egy több ezer európai katonát megmozgató gyakorlat közelében értek földet a találatok.
- Magyarország visszavonta kifogását, így az uniós nagykövetek jóváhagyták az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó átvilágítási eredményeket az utolsó két megnyitatlan klaszterben, a tárgyalások azonban ezekben még nem kezdődtek el.
- Ukrán drónok eltalálták a Barátság kőolajvezeték egy fontos csomópontját Tatárföldön, hogy ez érinti-e a magyarországi ellátást, az még nem tudni.
Az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeiről alábbi cikkünkben számoltunk be:
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