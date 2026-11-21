A NATO készen áll megvédeni Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét

- jelentette ki Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára szombaton Varsóban, miután előző nap orosz rakéták és egy feltehetően sugárhajtású drón hatolt be a lengyel légtérbe.

A főtitkár a lengyel légtér súlyos megsértésének nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy a NATO vizsgálja az incidens körülményeit.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a NATO európai erőinek főparancsnoka minden szükséges intézkedést megtesz a szövetség védelmi és elrettentő képességeit fenyegető esetleges veszélyek azonosítására, és szükség esetén módosítják a védelmi intézkedéseket.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy megismétlődhetnek-e a légtérsértések, Rutte kijelentette:

Nem tudom megjósolni, hogy történnek-e újabb hasonló esetek, de azt határozottan garantálhatom, hogy a NATO készen áll megvédeni Lengyelország területének minden négyzetcentiméterét.

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(Forrás: MTI)