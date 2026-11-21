A NATO megvédi Lengyelország területének minden egyes talpalatnyi földjét – jelentette ki Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára Varsóban. A nyilatkozatra azután került sor, hogy pénteken három orosz eszköz – valószínűleg két rakéta és egy drón – megsértette a lengyel légteret. Az incidens miatt a szövetség hétfőre összehívta az Észak-atlanti Tanács ülését, Lengyelország pedig a keleti határvédelem megerősítéséről egyeztet.

Mark Rutte szombaton a PAP lengyel hírügynökség beszámolója szerint garantálta Lengyelország teljes területi védelmét. A főtitkár közölte, hogy Alexus Grynkewich tábornok, a szövetség európai erőinek főparancsnoka minden szükséges lépést megtesz a védelmi és elrettentő képességeket érő fenyegetések azonosítására, és szükség esetén megfelelően módosítja a védelmi intézkedéseket.

A pénteki légtérsértés idején Lengyelországban éppen az Ukrajnát támogató országokat tömörítő, úgynevezett "tettre készek koalíciója" tartott hadgyakorlatot.

A lengyel tisztviselők szerint az időzítés nem volt véletlen.

Az ukrajnai háború kezdete óta már több alkalommal tévedtek drónok a NATO keleti szárnyán fekvő országok légterébe, ami folyamatosan növeli a feszültséget a nyugati katonai szövetség és Oroszország között, valamint erősíti a konfliktus átterjedésével kapcsolatos félelmeket.

Az orosz rakéták okozta légtérsértés megvitatására hétfőn Brüsszelben összeül a NATO legfőbb döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a találkozó kapcsán az X közösségi oldalon szombaton közölte, hogy az ország a közeljövőben határozott támogatást kap a NATO-szövetségesektől a keleti határ védelmének megerősítéséhez. A tárcavezető hozzátette, hogy már fel is vette a kapcsolatot Grynkewich tábornokkal a tervezett intézkedések részleteinek egyeztetése érdekében.

Forrás: Reuters

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