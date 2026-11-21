A dán rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálat pénteken közölte, hogy még szeptemberben megakadályoztak egy merényletet, amelyet az orosz hírszerzés egy amerikai–ukrán rapper ellen akart elkövetni a fellépése előtt. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és bejelentette az orosz védelmi attasé kiutasítását az országból. A koppenhágai orosz nagykövetség visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy azokat nem támasztották alá bizonyítékokkal.
A diplomáciai feszültség nyomán Dánia péntek este egy feljegyzést küldött az uniós kormányoknak, amelyben határozott és egységes fellépést szorgalmaz Oroszországgal szemben. A dokumentum szerint az európai erő és határozottság demonstrálása érdekében a jelenlegi, tagállamonként eltérő intézkedéseket valódi, uniós szintű megközelítéssel kell felváltani.
A dán javaslatcsomag jelentősen korlátozná az orosz állampolgárok mozgását a 29 országot tömörítő schengeni övezetben.
Koppenhága kezdeményezi az oroszoknak szánt turistavízumok kiadásának leállítását, valamint azt, hogy az övezetben ne fogadják el a nem biometrikus orosz útleveleket.
A dokumentum emellett arra ösztönzi a tagállamokat, hogy gyakrabban alkalmazzanak korlátozott területi érvényességű vízumokat – amelyek nem jogosítanak fel a teljes schengeni térségben való szabad utazásra –, továbbá szigorítsák a jelenlegi és egykori orosz katonák beutazási feltételeit. Dánia hétfőn, az uniós nagykövetek brüsszeli találkozóján terjeszti elő hivatalosan a javaslatait.
Az ügyre reagálva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és minden olyan tagállamot, amely orosz hibrid támadások célpontjává vált. Bejelentette, hogy a testület hamarosan egy új európai biztonsági stratégiát terjeszt elő a felkészültség és az elrettentő erő növelésére. Emellett a Bizottság rövidesen bemutatja az Ukrajna elleni, közel öt éve tartó háború miatt kivetett 22. szankciós csomagját is, amelynek tárgyalásakor a vízumkorlátozások szintén napirenden vannak.
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