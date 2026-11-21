A WhatsAppon feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az E5-csoport részvételét nemcsak a közös értékek miatt látja fontosnak, hanem gyakorlati szempontból is.
A béketárgyalásokon az Európát képviselő csoporthoz csatlakozik az Európai Bizottság és az Európai Tanács egy-egy képviselője is, továbbá a NATO egy küldöttje
- fejtette ki Zelenszkij. Hozzátette, hogy az európai országok Ukrajnával folyamatosan egyeztetve alakítják ki a közös tárgyalási napirendet, és azt majd az egyes államok és az intézmények képviselői terjesztik elő.
Zelenszkij megfogalmazása szerint ez lenne a megfelelő megoldás, hiszen Ukrajna az Európai Unióhoz akar tartozni, amelynek sok tagországával szoros kapcsolatban áll, olyanokkal, amelyeknek meghatározó szerepük van Európa biztonsági rendszerében, és közös határuk van mind Ukrajnával, mind Oroszországgal.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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