A megmozdulást szervező CGTP szakszervezeti szövetség magasabb béreket és nyugdíjakat, az alapvető áruk és szolgáltatások árának csökkentését, továbbá a lakhatási költségeket mérséklő intézkedéseket sürgetett. A szervezők szerint sok ezren vettek részt a demonstráción, a rendőrség ugyanakkor nem közölt becslést a főváros két főútján esernyőkkel és esőkabátokban vonuló tömeg nagyságáról.
A tüntetők közül többen a jobbközép kormány gazdaságpolitikáját tették felelőssé a romló életkörülményekért. Egy 44 éves gyári munkás, Manuel Gomes arra panaszkodott, hogy miközben egyre többet dolgoznak, a kiadásaik folyamatosan nőnek, így a mindennapi megélhetésre sem marad elég pénzük. Mint mondta, az alacsony fizetések mellett a gázolaj és a benzin ára, valamint a lakhatási költségek is megállás nélkül emelkednek. Egy másik felszólaló, a 66 éves nyugdíjas informatikus, Luis Russo a bérleti piacon tapasztalható spekuláció ellen emelt szót, és azzal vádolta a kormányt, hogy az átlagemberek helyett a nagy gazdasági érdekcsoportokat szolgálja.
Az elégedetlenséget a makrogazdasági adatok is alátámasztják. Az Eurostat kimutatása szerint 2025-ben a portugál éves átlagkereset 37 százalékkal maradt el az európai uniós átlagtól. Emellett az infláció októberben elérte a 3,8 százalékot, amit a közel-keleti feszültségek miatt dráguló energia és az emelkedő élelmiszerárak hajtottak fel.
Portugália ráadásul Európa egyik legsúlyosabb lakhatási válságával küzd. Az ingatlanárak 2017 óta több mint a kétszeresükre emelkedtek, az új szerződésekben szereplő bérleti díjak pedig csaknem megduplázódtak, ami különösen a fiatalokat hozza nehéz helyzetbe.
A szombati felvonulást többhetes tiltakozási hullám előzte meg, amelynek során lakhatási aktivisták sátortáborokat vertek fel Lisszabonban és Portóban. A portugáliai események illeszkednek a megélhetési és lakhatási gondok miatt kialakult európai demonstrációk sorába, bár a Franciaországban szintén szombaton tartott, nagyrészt békés megmozdulásokon a korábbi heteknél kevesebben vettek részt.
Forrás: Reuters
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